Tiktoker é assassinada aos 17 anos após 'rejeitar' rapaz

A tiktoker paquistanesa Sana Yousaf, de 17 anos, foi encontrada morta no último domingo (1º/6), na própria casa, no Paquistão. De acordo com a polícia, ela foi baleada. Um homem de 22 anos foi preso, identificado como Umar Hayat, suspeito pelo crime.

As autoridades locais disseram que, antes do crime, ele passou horas rondando a casa da jovem. Após conversar brevemente com a adolescente do lado de fora, ele entrou na residência e deu dois tiros à queima-roupa, matando-a instantaneamente. Ele fugiu em seguida, mas foi capturado momentos depois.

O rapaz estava interessado na tiktoker, que rejeitou as investidas amorosas. "Foi um caso de repetidas rejeições. O rapaz estava tentando entrar em contato com ela vez após vez. Foi um assassinato horrível e a sangue frio", disse o chefe da polícia, Syed Ali Nasir Rizvi, em entrevista à CBS News.

Umar disse que queria ser amigo da estrela do TikTok e até apareceu na festa de aniversário dela, no último 29 de maio, sem ser convidada. "Umar tentou encontrá-la por sete a oito horas, mas não conseguiu", disse o investigador.

Sana tinha mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Ela criava vídeos com dicas de skincare, produtos de beleza e dublagem de músicas. Ela era filha de um ativista local.

No conteúdo das redes sociais, a jovem usava música folclórica do país, trajes e danças tradicionais, além de apoiar a educação de meninas e os direitos das mulheres. O último vídeo dela foi publicado horas antes do crime.

O último vídeo da jovem, que completou 17 anos na semana passada, foi postado horas antes do crime. Na publicação, a influenciadora apareceu cortando um pedaço de bolo de aniversário.

A morte gerou comoção nas redes sociais. Hashtags como #JusticeForSanaYousaf e #StopHonourKillings rapidamente repercutiram na internet. "A justiça deve ser rápida e firme", pediu um perfil.

O grupo de direitos das mulheres Aurat March Pakistan divulgou uma declaração lamentando a morte da jovem. “O assassinato de Sana Yousaf não é apenas uma tragédia pessoal — é um reflexo de uma falha sistêmica em proteger mulheres que ousam viver com autonomia e orgulho”, disse em nota.