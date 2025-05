Tiktoker é morto a tiros durante transmissão ao vivo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O tiktoker Jabari Johnson, conhecido nas redes sociais como "Baba Skeng", foi morto a tiros no último dia 28, em Saint Andrew, Jamaica, enquanto fazia uma transmissão ao vivo com outro influenciador.

O momento, registrado na internet, mostra o rapaz rindo e dançando segundos antes de um atirador, mascarado e vestido todo de preto, se aproximar e atirar nele. Johnson foi atingido várias vezes na cabeça e na parte superior do corpo e caiu no chão, enquanto gritos de terror ecoavam. O atirador então fugiu a pé.

O TikToker, filho do astro do reggae Jah Mason, foi declarado morto no local, segundo o The Jamaica Observer. O caso está sendo investigado pela polícia local. O pai do jovem confirmou ao Observer que seu filho havia sido assassinado, mas se recusou a comentar mais, pois a família ainda está processando a tragédia.

No fim de 2024, três outros tiktokers jamaicanos foram mortos. Marlon Samuels, conhecido online como "41 Busshead", foi morto a tiros em 20 de dezembro de 2024 em Montego Bay.

Em 7 de dezembro de 2024, Xavier "Niah Gang" Fogah, de 23 anos, foi morto a tiros em St. Catherine. Em setembro de 2024, um grupo de assaltantes armados assassinou Keauno "Popsy" Watson, de 23 anos. Nenhuma morte foi esclarecida até o momento.