Estrela do TikTok é morta com tiro no peito aos 17 anos

Nahsiyah Turner, mais conhecida como Siyah, morreu aos 17 anos em um tiroteio do lado de fora de um shopping na Califórnia, nos Estados Unidos. A jovem estava em ascensão no TikTok e havia publicado um vídeo de dança dias antes de morrer.

Segundo a revista People, a polícia foi chamada ao local após relatos de um tiroteio. Ao chegar lá, uma mulher (que seria Siyah) foi encontrada inconsciente dentro de um veículo.

Segundo um relatório divulgado posteriormente, a jovem morreu com um tiro no peito. Ainda não se sabem os detalhes do crime, que está sob investigação.

Siyah acumulava cerca de 220 mil seguidores quando morreu. Uma semana após o falecimento, o número subiu para 306 mil no TikTok e 36 mil no Instagram.

Diversos fãs comentaram nas publicações da jovem, lamentando a morte. "Ainda estou incrédula", comentou uma internauta. "Descanse em paz, linda garota", disse um outro. "Isso é surreal. Descanse em paz", lamentou um terceiro.