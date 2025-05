Tarifas, ameaças, delações: o quebra-cabeças de Trump para pressionar o México

A chegada aos Estados Unidos da família do traficante preso mexicano Ovidio Guzmán é a mais recente peça de um quebra-cabeças que revela a estratégia de Donald Trump para pressionar o México em várias frentes.

Em 9 de maio, 17 parentes de Guzmán cruzaram a fronteira como parte de uma negociação na qual ele se declararia culpado para evitar um julgamento que poderia condená-lo à prisão perpétua como seu pai, o fundador do cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán.

O governo da presidente Claudia Sheinbaum, que confirmou o tratamento entre Guzmán e Washington, afirma que a família não era procurada pelas autoridades mexicanas.

No entanto, esse fato, suscitado em meio à sangrenta guerra interna do cartel, faz parte, segundo analistas, de um plano mais amplo de Trump para pressionar o México em diversos âmbitos: desde as tarifas até a ameaça de enviar tropas para matar os traficantes.

- Quais são as outras peças? -

Trump ameaça sistematicamente com tarifas o México e Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio T-MEC, acusando-os de tolerar a entrada de drogas e migrantes irregulares aos Estados Unidos.

Designou como terroristas seis carteis mexicanos, incluindo Sinaloa e Jalisco Nova Geração, os mais poderosos do país.

Também enviou dois navios de guerra ao Golfo do México e à costa oeste para tarefas de segurança fronteiriça, e acusou Sheinbaum de ter "medo" dos carteis depois que a presidente rejeitou sua oferta de enviar militares para combatê-los.

A "soberania é inviolável", respondeu Sheinbaum, que, apesar disso, assegura que Trump, com quem trocou sete telefonemas, foi respeitoso com o México.

Mas a pressão se estendeu à governadora oficialista do estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cujo visto foi revogado por Washington.

Embora Ávila não enfrente investigações no México, a decisão alimentou versões na imprensa, como a ProPublica, que asseguram que Trump tem em sua mira vários políticos mexicanos para retirar seus vistos por supostos vínculos com o narcotráfico.

- O que Trump busca? -

Os analistas dizem que essas peças juntas mostram a “estratégia global” de Trump em relação ao México, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, com o qual compartilha uma fronteira de 3.100 km.

“Ela consiste em misturar tudo o que foi feito no passado, porque tudo isso foi feito de forma fragmentada, em diferentes momentos e com diferentes cartéis”, diz o consultor de segurança David Saucedo.

Ele cita o caso de Vicente Zambada “Vicentillo”, filho de Ismael “Mayo” Zambada (líder histórico do cartel de Sinaloa detido nos Estados Unidos), que foi testemunha protegida naquele país contra outros chefões do tráfico.

“Vamos ver se funciona bem, se de fato reduz o envio de drogas para os Estados Unidos e o consumo, que seriam os indicadores críticos de sucesso”, disse Saucedo.

Por outro lado, o ex-chefe de operações internacionais da agência antidrogas da DEA, Mike Vigil, acredita que isso é apenas “um show para intimidar o México”, já que Trump “não está falando em reduzir a demanda (por drogas) nos Estados Unidos”.

Nesse sentido, a estratégia do republicano busca se aproximar de seu eleitorado.

“Ele constrói uma ideia de uma fronteira que está em colapso, em crise, e que, portanto, é preciso tomar medidas para controlá-la”, diz Cecilia Farfán, chefe do Observatório da América do Norte da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional.

- O que o México está fazendo? -

Em meio a essa pressão, o México aumentou as apreensões e prisões de drogas e extraditou 29 traficantes de drogas.

Sheinbaum também enviou 10.000 militares para a fronteira e recebeu migrantes deportados de várias nacionalidades, enquanto repetia como um mantra: “coordenação, sim; subordinação, não”.

