Grande BH: homem ameaça mulher e filha com arma falsa e rouba carro

Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (20/6) depois de roubar o carro de uma mulher, de 49, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No momento do assalto, a vítima estava com a filha, de 4, dentro do veículo.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o homem usou um simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima e obrigá-la a deixar o automóvel. O crime aconteceu por volta das 16h no Centro da cidade, e o carro foi recuperado pelos militares.

Além do sargento Vinícius Bicalho, participaram da ação o soldado Anderson Cecílio, o tenente Thiago Nicodemos e o cabo Couto.

“A vítima contou que, inicialmente, se negou a entregar a chave do carro. Com isso, o homem teria apontado para ela o simulacro de arma de fogo. Ele também exigiu a entrega do celular”, explicou Bicalho ao Estado de Minas.

Ainda conforme o militar, o automóvel foi localizado em um estabelecimento comercial, no Bairro Presidente Kennedy, após operação de cerco e bloqueio. O celular da vítima também foi recuperado. O simulacro de arma foi apreendido.

