Presa dupla que roubou caminhão de carne e fez dois reféns na BR-381

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar resgatou, na tarde dessa quinta-feira (19/6) duas pessoas que eram mantidas como reféns depois de um assalto a um caminhão que transportava carne, na BR-381, Rodovia Fernão Dias. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi cometido em Betim, na Grande BH, e os reféns foram resgatados em Ibirité (MG), também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrências da PM, os reféns, que eram funcionários da empresa de carnes, estavam dentro de um carro, sob a mira de um dos ladrões.

Uma operação foi montada pela PM, que já havia recebido informações sobre uma dupla de ladrões de cargas, que vinha cometendo uma série de roubos ao longo da BR-381. Os militares também sabiam que os suspeitos usavam um carro modelo Siena de cor preta.

Ao avistarem o veículo, os policiais o acompanharam aguardando uma oportunidade para interceptá-lo, o que foi possível na altura do município de Ibirité. O carro foi cercado e os suspeitos, de 19 e 25 anos, se entregaram, possibilitando o resgate dos reféns.

Com a dupla, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo usado no assalto. O caminhão com a carga de carnes foi localizado no Bairro Jardim Casa Branca, em Betim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os homens também são suspeitos de terem cometido um assalto a uma loja de roupas em Betim, antes do roubo ao caminhão. Os dois, o carro usado por eles e o simulacro de arma foram levados para a Delegacia de Betim, que vai assumir as investigações para detectar quais seriam os outros assaltos a cargas praticados pela dupla.