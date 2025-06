BH: bombeiros atuam em vazamento de gás na Savassi

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado no início da noite desta quinta-feira (19/6) devido a um vazamento de gás na Rua Sergipe, na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O incidente aconteceu perto da Praça da Liberdade, nas imediações do antigo Bar Estação, em frente à Drogaria Araújo, que, inclusive, fechou as portas durante o alerta de vazamento. A reportagem esteve no local e apurou que algumas pessoas em uma lanchonete próxima saíram correndo sem pagar.

Operação de contenção do vazamento foi feita em em um imóvel fechado de dois pavimentos Marcos Vieira/EM/DA. Press

O vazamento foi identificado em um imóvel fechado de dois pavimentos. Ainda conforme os militares, foi possível sentir o cheiro de gás, além de escutar um forte ruído. Veja o vídeo:

Área isolada

A Polícia Militar (PMMG), acionada em apoio, disse que “o perímetro foi isolado” por questão de segurança. Nove viaturas foram enviadas ao local. Segundo os bombeiros, o isolamento foi feito da Rua Sergipe, quase na esquina com a Antônio de Albuquerque, até a Rua Levindo Lopes.

Um técnico da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) está no local.

Não havia informações sobre a causa e dinâmica do vazamento até o fechamento desta publicação.

