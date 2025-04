Vazamento intenso de gás em supermercado mobiliza bombeiros em BH

O Corpo de Bombeiros isolou no início da noite deste domingo (20/4) a área perto de um supermercado no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, após um grande vazamento de gás natural no estabelecimento. O isolamento decorreu do risco de explosão.

Os militares foram acionados depois de vizinhos perceberam odor forte e ruído de gás pressurizado. O estabelecimento está localizado na Avenida do Contorno, na esquina com a Rua Célio de Castro. A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) e a Polícia Militar (PMMG) também foram notificadas e compareceram ao local.

Os bombeiros conseguiram realizar o fechamento da válvula da central de gás, e o vazamento foi contido.

“Como o ambiente ainda oferece um possível risco de explosão, os militares permanecem no local preventivamente até a ventilação natural dissipar a concentração do gás”, informou o Corpo de Bombeiros em comunicado às 19h30. Não houve outra atualização da situação até o fechamento desta publicação.

