Bombeiros fazem buscas para encontrar casal que sumiu após cabeça d’água

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros procura um casal que está desaparecido desde à noite desse sábado (19/4) em Conceição do Mato Dentro. Os bombeiros foram chamados para resgatar 10 pessoas que estavam ilhadas no Cânion do Peixe Tolo, na Cachoeira Bocaina, no Parque Estadual Serra do Intendente.

O pedido de socorro chegou aos bombeiros no início da noite desse sábado (19/4), por volta das 19h. Para chegar à Cachoeira da Bocaina, os bombeiros tiveram de vencer duas cabeças d’água, durante o percurso para subir o rio, uma vez que a rota de acesso pelas margens foi tomada pelo fenômeno.

Apesar do trajeto de difícil acesso, os bombeiros seguiram pelo rio e localizaram o grupo de 10 pessoas já por volta de 1h45 desta madrugada. Todos estavam bem, somente assustados pela situação.

No entanto, todos foram surpreendidos por uma nova tromba d'água e um casal que estava com o grupo acabou sendo arrastado pela correnteza.

Os bombeiros passaram a madrugada com as outras 8 pessoas, aguardando o dia amanhecer por questões de segurança, e fizeram o mesmo caminho por dentro do rio, pela parte mais rasa, em razão de não haver mais passagem seca pela margem. Todos foram levados para um local seguro.

No início da manhã deste domingo, tiveram início as buscas do casal desaparecido com o helicóptero Arcanjo, mas até o final da manhã o casal não havia sido localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia