UFMG sobe no ranking de melhores universidades do mundo; confira

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) subiu no ranking de melhores universidades do mundo feito pela Quacquarelli Symonds (QS), uma das analistas de ensino superior mais prestigiadas no mundo. A edição mais recente do ranking, divulgada nesta quinta-feira (19/6), classificou a UFMG como a 595ª melhor universidade do mundo - quase cem posições melhor do que o levantamento anterior, na qual a instituição ficou entre as posições 671ª e 680ª.

A listagem, apesar de publicada este mês, é considerada a edição de 2026. Nela, a UFMG foi considerada a 6ª melhor universidade brasileira e a 21ª melhor universidade da América Latina. As outras instituições brasileiras melhores avaliadas foram a USP (na 108ª posição global), a Unicamp (233ª), UFRJ (317ª), Unesp (450ª) e Puc Rio (571ª).

A classificação das universidades pelo “QS World University Rankings” é feita anualmente a partir de dados levantados em quase 7.000 instituições de ensino superior de mais de 100 países. As notas são calculadas a partir de métricas divididas em cinco grandes grupos, cada um com maior ou menor peso para a nota geral.

Em resumo, é avaliada a participação daquela instituição em pesquisas acadêmicas; a empregabilidade dos estudantes e a relação da universidade com o mercado de trabalho; a experiência de aprendizagem dos alunos; o engajamento global da instituição, especialmente no que diz respeito ao ingresso de estudantes internacionais; e os projetos de sustentabilidade.

As notas de cada categoria vão de 0 a 100. Os destaques da UFMG nesta edição foram na participação dentro da rede internacional de pesquisas (67.6), na empregabilidade dos alunos (50.9) e na sustentabilidade (48.2). A nota geral da instituição foi 28.4.

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, foi considerada a melhor universidade do mundo pelo ranking pelo 14º ano consecutivo, sendo a única a alcançar a nota geral máxima, de 100 pontos.

Boas notas



A UFMG também se destaca em outros levantamentos. A instituição foi considerada a melhor federal do país por três anos consecutivos (em 2022, 2023 e 2024 pelo ranking do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC).

Em 2025, a instituição perdeu a primeira posição para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mas seguiu sendo a segunda melhor federal do país, tendo a nota máxima (5) do Índice Geral de Cursos (IGC).