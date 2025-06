Torcida de Deus: evento reúne milhares de católicos no Mineirão

Tradicional palco de clássicos de futebol, o Mineirão recebeu nesta quinta-feira (19/6), data de Corpus Christi, uma multidão de torcedores. O evento “Torcida de Deus”, em sua 16ª edição, reuniu milhares de pessoas para expressar, publicamente, a fé.





O evento foi organizado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, composta pela capital e outras 27 cidades da Região Metropolitana, e contou com momentos de catequese e oração lado a lado com apresentações artísticas e culturais, como a do violinista Marcus Viana e do tenor Thiago Arancan. Um dos destaques da edição é a coroação de Nossa Senhora com a comunidade quilombola dos Arturos, reconhecida como Patrimônio Imaterial de Minas Gerais.





O ponto alto é a Missa celebrada pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, na companhia de 400 padres da Arquidiocese. Em seguida é realizada uma procissão por um tapete vermelho especialmente preparado para a ocasião, levando ao momento da eucaristia, o Santíssimo Sacramento.

“A grande mensagem de hoje é o convite para continuarmos a dar o testemunho de Jesus Cristo. Cinquenta anos da tradição da Torcida de Deus significa uma igreja comprometida em seguir o Senhor, ajudando o mundo a abrir-se ao amor”, declarou dom Walmor.

Hóstias foram entregues aos milhares de fiéis, um sinal de fé e comunhão entre os presentes. Padre José Aroldo Correia Pinto, pároco da Igreja de São Sebastião e Santa Edwiges em Venda Nova, participou de todas as edições desde 1975 e destacou a emoção que sentiu durante o evento.

“É um momento muito forte, de muita alegria, de fé e manifestação da nossa crença no Senhor Jesus. Por meio dessa hóstia, temos força para vencer as tempestades, praticar a caridade e a fraternidade entre nós”, declara o padre.

Emoção e fé

Nas arquibancadas, os fiéis acompanharam tudo com muita alegria e emoção. Ana Maria Ferreira, de 60 anos, que mora em Ribeirão das Neves, fez questão de levar a neta, Valentina, de 8, para o evento. “O que a gente busca é paz, e não há lugar melhor para encontrar a paz do que na Torcida de Deus. É importante a minha neta conhecer os ensinamentos e seguir o caminho do bem”.

Denise Antunes, de 66 anos, aproveitou a missa na companhia da filha Bárbara, de 40, e da neta Ana, de 6. Ela foi prestigiar outra neta, Vitória, 13, que participou de uma das apresentações. A matriarca ressaltou a importância da fé para a união da família.

“A crença, a fé cristã, é muito importante para o vínculo familiar e com as pessoas. A religião ajuda a gente a viver melhor nesse mundo”, afirma Denise.

Renovação da igreja

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma queda de dez pontos percentuais no número de católicos no Brasil. Apesar disso, Dom Walmor manteve o otimismo e confiança na igreja.

“Os católicos caíram, mas os outros não cresceram. Isso significa que os católicos continuam firmes e fortes na sua tradição e na sua tradição e na sua missão no coração do mundo”, afirmou o Arcebispo de BH.

Mostrando que a Torcida de Deus também tem força entre os jovens, Thales Noronha Costa, de 19 anos, afirmou que vai comparecer em todas as próximas edições. Ele fez a crisma em 2023 por pressão da mãe, porém conta que encontrou a fé e agora participa de vários eventos da igreja.

“É muita felicidade, é inexplicável. Todo mundo animado e querendo participar. Vim pela primeira vez e vou vir em todos daqui para frente com certeza. Saber conversar e atrair os jovens é muito importante para a igreja”, relata Thales.

50 anos da Torcida de Deus



Celebrada a cada três anos desde 1975, sempre na Festa de Corpus Christi, a Torcida de Deus foi inspirada nos Jogos Olímpicos de 1972, realizados em Munique, na Alemanha. O clima de fraternidade entre os diferentes povos que dividiam as arquibancadas motivou a Arquidiocese de Belo Horizonte a reunir suas comunidades paroquiais no Mineirão para celebrar um grande evento que une fé, fraternidade e cultura.