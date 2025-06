Tradição, fé e beleza se unem nos tapetes pelas ruas de Diamantina

Fé, tradição, arte e beleza. Esses elementos foram unidos nesta quinta-feira (19/06), em Diamantina, na região Central do estado. Os moradores se empenharam na confecção de “tapetes” devocionais nas ruas do centro histórico da cidade para a passagem da procissão de Corpus Christi, marcada para as 17 horas.



Foi estabelecido o seguinte itinerário para a procissão: saída da Catedral de Santo Antônio, seguindo pela Rua Direita até o Museu da Casa de Chica da Silva. Depois, vai até a Praça Lobo de Mesquita. Na sequência, os fiéis seguem pela Rua do Carmo e pela Rua da Quintanda, retornando à Catedral de Santo Antônio.

As ruas do trajeto da procissão forma ornamentadas com tapetes no piso de pedra, com a representação de figuras bíblicas, mensagens e elementos vinculados à Campanha da Fraternidade de 2025. Foram usados materiais como serragem colorida, flores, pó de café na decoração do calçamento de pedra, envolvendo muita criatividade, com as ruas sendo transformada em verdadeiros corredores de fé.

Além dos fiéis das diversas igrejas da cidade, o trabalho de confecção dos tapetes contou com a participação de alunos de escolas públicas do município. Eles foram treinados em oficinas por meio do programa de educação patrimonial “De Olho no Patrimônio”, iniciativa da Prefeitura de Diamantina.

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, além da programação religiosa, os visitantes poderão aproveitar uma agenda especial na terra de JK. O destaque é FAD – Festival Artesanal de Diamantina, que segue até o domingo, 22 de junho, com palestras, feira gastronômica, exposição de saberes artesanais e shows musicais gratuitos na charmosa Praça Doutor Prado.