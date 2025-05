Vídeo: ‘CÃOroinha’ em igreja mineira faz sucesso nas redes sociais

Um mascote inusitado chamou a atenção de fiéis e viralizou nas redes sociais após participar, vestido a caráter, de uma celebração religiosa em Piraúba, na Zona da Mata mineira. O protagonista da história é Amarelo, um cão vira-lata que, desde 2019, acompanha as missas na Paróquia São Sebastião e foi oficialmente homenageado como o "CÃOroinha" da comunidade.

A cena mais recente de sua participação aconteceu no último domingo (25/5) durante o Encontro de Coroinhas da Diocese de Leopoldina, quando subiu ao altar sob aplausos, vestindo a tradicional batina dos ajudantes de missa.

A homenagem marcou um momento especial para os fiéis, especialmente para as crianças, que receberam Amarelo com alegria. "Eu chamei, ele veio e o apresentei como o cão patrimônio da cidade", contou o padre José Cambraia de Oliveira Júnior, atual pároco da igreja. A cerimônia foi filmada pela colaboradora da Pastoral da Comunicação, Fátima Gravina, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

De cachorro de rua a símbolo de fé e união

Cachorro 'Amarelo' e Padre José Cambraia Foto: Fátima Gravina/Arquivo pessoal

Amarelo apareceu na paróquia ainda filhote, em meados de 2019. Segundo relatos dos moradores, provavelmente foi um cão de rua que encontrou na igreja não só abrigo, mas uma comunidade inteira disposta a cuidar dele.

O antigo pároco, padre Márcio Arthur, foi quem primeiro o acolheu, passando a alimentá-lo e incentivando sua permanência. Com o tempo, o cachorro criou laços afetivos com os fiéis e se tornou presença constante nas celebrações.

No Encontro de Coroinhas, o cãozinho teve papel de destaque. Vestido com a tradicional túnica branca, símbolo dos jovens que auxiliam nas celebrações litúrgicas, ele foi chamado ao altar e, mesmo com a igreja lotada, apareceu pontualmente, posando para fotos com os participantes.

"Todo ano nós sempre fazemos um encontro de coroinhas. Então, no último dia 25 do mês de maio, nós o vestimos de coroinha para receber a bênção de São Francisco. Assim que eu o chamei, mesmo que o ambiente estivesse lotado, ele apareceu e tirou foto com todas as crianças; ele é muito dócil", explicou o religioso.

Um fiel de quatro patas

Amarelo tem comportamentos que surpreendem até mesmo os mais céticos. De acordo com o padre José Cambraia, ele é o primeiro a entrar na igreja assim que as portas se abrem e toma para si a responsabilidade de "vigiar" o local: se outro cachorro tentar entrar, ele logo o expulsa, zelando pela ordem. Durante as missas, principalmente as destinadas às crianças, o animal anda entre os bancos, participa da bênção final e até "puxa a fila" de saída, como se fizesse parte do cerimonial.

"Na hora dos parabéns para os aniversariantes, ele se levanta e vai até a porta principal. E quando há velórios, ele acompanha todo o processo. Vai até a capela mortuária, permanece ali de forma comportada, e só sai após o sepultamento. É como se entendesse a dor das famílias", relata.

Cachorro vira-lata 'Amarelo', coroinha no último domingo (25/5) Foto: Fátima Gravina/Arquivo pessoal

Mais do que um mascote, Amarelo representa a ligação da fé com a solidariedade e o afeto. Ele participa de procissões, do carnaval, de velórios e de todas as festividades religiosas da cidade. Sua presença constante envolve também o cuidado com todos os seres humanos.

"Quando Amarelo partir, vamos ter que velar ele na capela, como fazemos com os membros da comunidade. Ele já faz parte da história da nossa paróquia", finaliza o pároco, com carinho.

Enquanto esse dia não chega, o animalzinho segue firme em sua missão de acompanhar a fé dos piraubenses, levando alegria, consolo e, sobretudo, a lembrança de que, muitas vezes, os gestos mais puros de amor e presença vêm daqueles que menos se espera.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice