'Adorei as Almas': vista-se de branco e ouça o chamado dos Pretos-Velhos

No chão sagrado, os pés descalços tocam a terra. A brisa leve balança as fitas brancas, que ornam o grande terreiro. A toada dos tambores e atabaques ao som de 'Adorei as Almas" invocam os espíritos de luz que serão os grandes homenageados na festa de comunhão de crenças. Assim, se fará presente a irmandade dos Pretos-Velhos – entidades de pura bondade, humildade, caridade e amor.

Esses espíritos de ex-escravizados quando chegarem, com seus cachimbos e cajados, para sustentar o corpo encurvado, promoverão ritual de limpeza e cura, o que muitos chamam de milagres. São sábios guardiões da ancestralidade que repassam seus ensinamentos do mundo imaterial, sempre com uma mensagem de conforto para almas confusas.

Representação dos Pretos-Velhos Cabana Pedra Branca/Divulgação

O Templo Umbandista Cabana Caboclo Pedra Branca, de Lagoa Santa, vai promover um grande evento cultural em homenagem à ancestralidade afro-brasileira, no dia 31 de maio, no Parque de Exposições, no Bairro do Campinho. A celebração visa valorizar a cultura africana e indígena, promover a igualdade e combater preconceitos raciais e religiosos.

Reparação e irmandade

Evento cultural terá cortejo de guardas do Congo e passes com Pretos-Velhos Carlos Altman/EM Casal de Pretos-Velhos, espíritos de ex-escravizados, são entidades de pura bondade, humildade, caridade e amor Pinterest Grupos de Congado de toda região estarão no encontro de crenças Cabana Pedra Branca/Divulgação Pai Erlon Câmara, do Templo Caboclo Pedra Branca, diz que o evento será um reflexão e reparação ao povo negro Cabana Pedra Branca/Divulgação Representação dos Pretos-Velhos Cabana Pedra Branca/Divulgação Voltar Próximo

O evento cultural, que vai reverenciar a ancestralidade e a união, contará com integrantes de 20 templos de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que juntos, com grupos de Congados e Reinados de municípios vizinhos, localizados no Vetor Norte, como Vespasiano, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Santa Luzia, Jaboticatubas e Almeida, abrirão o caminho para debates, cantigas, danças, boa comida e benzeção de caboclos e Pretos-Velhos.

De acordo com o organizador e idealizador do evento, Pai Erlon Campelo Câmara, do Templo Cabana Caboclo Pedra Branca, o encontro vai promover uma reparação histórica através do encontro de Congados e Reinados em homenagem aos Pretos-Velhos: “antes de tudo ele é um resgate, é um desejo de reparar, de valorizar uma cultura que foi por anos, por centenas de anos, ou apagada, ou negligenciada, ou mesmo com o desejo que ela deixasse de existir, como se nós não tivéssemos aqui uma enorme contribuição de todo o povo negro, de todo o povo africano”.

“Não será somente um evento religioso, é muito mais do que isso. Apesar que os Congados e Reinados estão muito ligados à Igreja Católica e os Pretos-Velhos fazerem parte das religiões de matriz africana, como a Umbanda, esse evento será de união, de integração. Eu acredito que o propósito, além de todo esse resgate, é confirmar que Lagoa Santa é uma cidade que valoriza, que respeita a história e a ancestralidade dos seus povos”, observa Pai Erlon.







Sobre o Templo Caboclo Pedra Branca

O templo, que semanalmente acolhe mais de 300 pessoas em suas práticas religiosas, é reconhecido por sua atuação em projetos sociais, como doação de mantimentos, horta comunitária e distribuição de itens de higiene, beneficiando dezenas de famílias. Além disso, promove estudos e ações para preservar a cultura afro-brasileira e indígena, pilares da identidade nacional.

Celebração da ancestralidade

Pai Erlon Câmara, do Templo Caboclo Pedra Branca, diz que o evento será um reflexão e reparação ao povo negro Cabana Pedra Branca/Divulgação

O evento deste ano, que terá apoio da Prefeitura de Lagoa Santa e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG), quer ampliar a tradicional Festa dos Pretos-Velhos, realizada desde 2019. O encontro vai celebrar os Congados, Reinados, capoeira, boi-da-manta e outras manifestações culturais. A programação vai incluir: mesas de debate sobre a proteção da cultura ancestral e o combate ao racismo e à intolerância religiosa; apresentações culturais de grupos de Congado, Reinado e capoeira da região metropolitana e Vetor Norte; homenagem aos Pretos-Velhos, figuras emblemáticas da espiritualidade afro-brasileira e shows artísticos e manifestações culturais diversas.

Adelia do Carmo, vice-prefeita de Lagoa Santa, se emociona ao falar das tradições como o Congado, Reinado e Umbanda. Mulher preta, vive há 55 anos na comunidade da Lapinha e sabe a importância de preservar a ancestralidade na cidade: “ “ Então, eu fico muito animada de ver que esse evento vai dar oportunidade de pessoas, que ainda não tiveram acesso à essa cultura, de aprender com isso e saber respeitar. E sim, por nossos costumes, nós somos resistência. O povo preto, a nossa vida, é uma vida de resistência.Eu acredito, que a cada dia, a gente vai quebrando mais esse preconceito. A gente vai quebrando a mordaça que tentaram colocar na gente o tempo inteiro. Agora, cabe a nós, que estamos aqui, manter essas tradições. Ser resistência diante de qualquer comunidade, em qualquer cidade, de mostrar a tradição do povo preto e que nós, as pessoas da nossa raça, tenham orgulho disso. Por causa de tanto preconceito, por causa dos antepassados de tantos nossos irmãos, que já foram escravizados, tem pessoas negras que se declaram pardas, se declaram brancas, porque têm medo de sofrer ainda mais retaliação e preconceito. Eu fico muito feliz de ver acontecer uma festa desse porte, pela primeira vez em uma vida inteira”, emociona.

















Programação:

14h – Abertura solene: Entrada das comitivas religiosas, representantes civis (OAB) e políticos.

14:10 - Apresentação cantora Silvia Neves: @silvianeves

14:30 - Mesa de conversas

Qual lugar a Comunidade Negra ocupa na sociedade? Uma abordagem sobre os aspectos legais, religiosos, culturais e sociais.

Destaques do painel:

Duda Salabert ( Deputada federal e ativista de Direitos Humanos)

Makota Célia Gonçalves (jornalista/ doutora honoris causa/ ativista social/ coordenadora da CENARAB)

Marcelo Colen (diretor OAB/MG - Comissão Igualdade Racial)

Debatedores

Acácio Vinicius de Souza Vasconcellos (professor de capoeira) Bárbara Leite (delegada de cultura/produtora cultural/advogada) Adriana Rejane (assistente social/professora de capoeira/ e idealizadora do Projeto Acreditar) João Paulo Esteves (projetos culturais - diretor, gestor e coordenador da Casa Crioula) Juhlia André Santos (vereadora de BH/ comunicadora/atriz/produtora cultural) Rita de Cássia Pereira Galvão (presidente da Comissão Estadual Verdade Sobre Escravidão Negra no Brasil - OAB/MG) Isabela Cristiane Dário (presidente estadual da Comissão de Liberdade Religiosa - OAB/MG) Nubia de Paula (vice-presidente OAB/MG) Wagner Dias Ferreira (presidente estadual da Comissão de Direitos Humanos - OAB/MG)









16h – Apresentações culturais:

Irmandade dos atores da Pândega

Arte e Ginga Brasil

Guarda de Congo União do Rosário

Irmandade de Congo e Moçambique União do Rosário

Guarda Moçambique de Nossa Senhora Aparecida

Guarda de Congo União do Rosário da Lapinha

Guarda Marinheiro de São Jorge e Nossa Senhora do Rosário

Guarda de Caboclo do Divino Espírito Santo

Guarda Moçambique de São Benedito

Guarda Conga de Nossa Senhora do Rosário

Congado de Moçambique Nossa Senhora das Candeia









18h – Homenagem aos Pretos-Velhos

Cabana Caboclo Pedra Branca ( Lagoa Santa)

Tenda Caboclo Mata Virgem e Mata Serrada ( Lagoa Santa)

Tenda de Umbanda Caboclo 7 Matas - ( Belo Horizonte)

Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca (Confins)

Casa de Umbanda Filhos de Axé (Belo horizonte)

Núcleo Vida Casa Fraternidade Santo Expedito ( Belo Horizonte)

Céu - Centro Espírita Umbandista Tenda Pai José de Aruanda Irmãos de Luz ( Belo Horizonte)

Ilê Asé Opô Omo Igbú (Santa Luzia)

Ilê Templo de Yemanjá ( Lagoa Santa)

Ilê Ojô Obá Kaô ( Belo Horizonte)

Casa de Caridade Força no Caminho ( Belo Horizonte)

Templo de Umbanda Casa de Caridade da Vó ( Belo Horizonte)

Tenda Umbandista Nossa Senhora do Rosário (Lagoa Santa)

Manzo N'gunzo Kilumino Kiamaze - (Ibirité)

Casa de Caridade Vó Zianna - (Sabará)

Casa de Caridade Compartilhar (Belo Horizonte)

Casa Fraterna Despertai (Santa Luzia)

Manzo Nkisi Kavungo (Lagoa Santa)

Terreiro de Umbanda Caminhos Para Oxalá -TUCO-MG - (Santa Luzia)

Ilê Ifá Ogunda'di Asé Obatálà ( Vespasiano)

19h - Apresentação do grupo Capoeira Abadá

20h – Shows:

Abduh Dj @abduh_dj

Silvia Gomes @silviagomes_oficial

Samba do Lajedo @manzongunzokiluminokiamaze

Samba Minaquê @sambaminaque

Berico Roots e Batuque Latino @bericoroots/@belisariotonsich

São Benedito: de religioso discriminado por ser negro a santo que 'não deixa faltar comida' em casa





O que é a Umbanda?

Grupos de Congado de toda região estarão no encontro de crenças Cabana Pedra Branca/Divulgação

Umbanda é uma religião brasileira que surgiu no início do século 20, combinando elementos do espiritismo kardecista, do candomblé, do catolicismo e de tradições indígenas. Fundada por Zélio Fernandino de Moraes em 1908, a Umbanda enfatiza a caridade, a espiritualidade e a conexão com entidades espirituais, como guias, orixás e espíritos de luz.

Seus principais pilares incluem:

Crenças: Monoteísmo (culto a um Deus supremo, Olorum), com veneração a orixás (divindades ligadas à natureza) e entidades como Caboclos, Pretos-Velhos e Erês (crianças).

Práticas: Sessões espirituais (giras) com médiuns que incorporam entidades para oferecer orientação, cura e conselhos. Uso de rituais com velas, incensos, pontos cantados e oferendas.

Valores: Caridade, fraternidade, respeito à diversidade e evolução espiritual através de boas ações.

A Umbanda é estruturada em terreiros, liderados por pais ou mães de santo, e não possui um livro sagrado único, mas valoriza a oralidade e a prática. É uma religião inclusiva, que acolhe pessoas de diferentes origens, e tem forte influência na cultura brasileira, especialmente na música e nas festas populares.





Lei municipal

O 1º Encontro de Reinados,Congados em homenagem aos Pretos Velhos só foi possível graças ao Projeto de Lei 6428/2025, onde foi instituído no Calendário Oficial do Município de Lagoa Santa sempre no dia 31 de Maio













Serviço

Data: 31 de maio de 2025

Horário: A partir das 14h

Local: Parque de Exposições de Lagoa Santa - Av. São Sebastião, 795 - Campinho de Baixo, Lagoa Santa

Instagram: @cabanacaboclopedrabranca e @tamboresancestrais_

Informações: WhastApp: 31 98961-7028 (Dandara) ou 31 92000-1858 (Sâmara)