Comida tropeira, de raiz, estará de volta em cidade mineira em junho

No coração do Parque Estadual do Sumidouro, entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, a cerca de 50 km de Belo Horizonte, a Fazenda Samambaia emerge como um símbolo da rica história mineira e um novo destino para turistas em busca de cultura, gastronomia e conexão com a natureza. Após anos de abandono, a fazenda de 500 hectares, que no final do século 19 e início do século 20 abastecia a capital com alimentos, reabre definitivamente em 2025 como um vibrante espaço cultural e gastronômico.

Com uma localização privilegiada no Carste de Lagoa Santa, a Samambaia não é apenas um marco histórico, mas um ponto de convergência para celebrar a identidade mineira, atrair visitantes e impulsionar o turismo sustentável em Minas Gerais. Com sua história centenária e sua nova vocação cultural e gastronômica, é um convite para redescobrir Minas Gerais. Ao unir o passado rural com a modernidade do turismo sustentável, o espaço promete encantar visitantes com experiências autênticas, sabores mineiros e a beleza natural de Lagoa Santa. Em 2025, a Samambaia não será apenas um destino, mas um símbolo do renascimento cultural e da conexão com as raízes de Minas.

E para reviver a ancestralidade da culinária mineira, um encontro de cozinheiras e cozinheiros vai transformar uma fazenda histórica em Lagoa Santa em um local de grande banquete, com o que há de mais saboroso e verdadeiro quando se fala dos sabores e saberes da gastronomia feita em Minas. Vem aí o 2º Festival de Cultura de Roça, que acontece nos dias 14 e 15 de junho, na Fazenda Samambaia – testemunho histórico do desenvolvimento econômico, cultural e social da região. Com o festival, a fazenda histórica estará definitivamente reaberta ao público.





Sabores ancestrais

Preparado para uma carne de porco com ora-pro-nóbis? Carlos Altman/EM

Lá, o visitante poderá conferir na panela de ferro quente, sobre o fogão a lenha improvisado, a banha de porco chamuscar a cebola, o alho e o sal. Ver os pedaços da galinha caipira, que horas antes ciscava pelo terreiro, ser colocados na fervura. Vai conferir, enquanto doura, talos de ervas como coentro, cebolinha e cansanção, sendo adicionados à receita. Quando o prato estiver no ponto, entra a canjiquinha amarela do fubá socado no pilão. Vai ver a cozinheira acrescentar a água e espera até dar a liga. Por fim, estará pronto o mais genuíno prato mineiro – a canjiquinha com galinha da roça.

Mas saiba, que essa receita que acabou de ler não é de agora, ela faz parte do modo de fazer dos primeiros habitantes que desbravaram a região de Lagoa Santa, no século 19. Esta é uma das diversas comidas chamadas tropeira – simples e saborosa – que viajam no tempo e alimentam com sabor e história os dias atuais.

Para Marta Machado Soares, servidora de cultura e patrimônio de Lagoa Santa, é uma grande responsabilidade assumir a gestão da Samambaia. “Com o sucesso da primeira edição do Festival de Cultura de Roça da Lapinha, em 15 de junho do ano passado, onde esperávamos umas 600 pessoas, e no final, acreditamos que mais de 10 mil visitaram o local, fui convidada a assumir a fazenda histórica pela Urbanes, hoje responsável pela administração turística do Parque do Sumidouro, no qual a Samambaia está inserida. Desde então, estamos propondo uma requalificação do espaço que passará a funcionar de terça-feira a domingo, oferecendo almoços com comida mineira, de raiz e produtos regionais como doces, queijos, biscoitos, além de um espaço para arte e artesanato originais”, comenta.



Marta Soares vai gerenciar a Fazenda Samambaia e promete atrações genuínas regionais no local Carlos Altman/EM



Marta Soares é uma apreciadora da história e vê na Fazenda Samambaia uma possibilidade dos visitantes conhecerem a ancestralidade gastronômica: “Eu estava pesquisando sobre a gastronomia, porque que tem essas pancs aqui na região da alimentação, né? Quando a bandeira paulista chefiada por Fernão Dias Paes Leme chega à região, ele descobre a região aurífera de Minas, tem uma corrida de muita gente para cá, para a região, e alimentação naquela era difícil. Aí começa a faltar provisão. E as escravizadas indígenas e as escravizadas negras, elas dominavam o uso das pancs na alimentação como: cansanção com costelinha, mamão com carne de porco. As carnes eram conservadas em latas, porque antigamente não existia geladeiras. A gente tinha que fazer as carnes e deixar na lata, na gordura, para não perder. E também a questão do quiabo de figueira, o quiabo de palma. Então, essa segunda edição do festival vem para contemplar isso, fazer um resgate da mineiridade, dessa gastronomia, lá do início do povoamento de Minas”, admira Marta.

Designers e artistas da Casa da Orla estiveram com familiares na Fazenda Samambaia e elogiaram o renascimento do lugar Carlos Altman A Fazenda Samambaia abrirá de terça a domingo, de 10 às 17h Carlos Altman/EM Um time de cozinheiras estará no comando das panelas preparando o melhor da comida mineira Carlos Altman/EM Feijão tropeiro com torresmo e couve reina como prato favorito do Festival Carlos Altman/EM Fazenda Samambaia fica próximo à gruta da Lapinha e será reaberta em 14 de junho Carlos Altman/EM



O que os turistas vão encontrar:





Designers e artistas da Casa da Orla estiveram com familiares na Fazenda Samambaia e elogiaram o renascimento do lugar Carlos Altman

A Fazenda Samambaia será um destino multifacetado, oferecendo uma experiência que combina história, cultura, gastronomia e natureza. Aqui está o que os visitantes podem esperar:







Imersão cultural: A fazenda sedia eventos como o Festival Sumidouro em Cena e o Festival de Cultura de Roça, que celebram a música, o teatro e as tradições mineiras. Apresentações de artistas locais e exposições sobre a história da região, incluindo o legado de Peter Lund, conectam os visitantes às raízes culturais de Minas Gerais. A casa-sede, restaurada com detalhes históricos, vai abrigar um pequeno museu com objetos e histórias da fazenda e da Quinta do Sumidouro. O local vai abrigar a Casa da Orla, um coletivo de artesãos e designers da região que vão vender produtos exclusivos e criativos.

Gastronomia mineira: Um dos grandes atrativos é o espaço gastronômico, que destaca a culinária típica de Minas Gerais. Restaurantes e quiosques oferecem pratos como tropeiro, frango com quiabo, pão de queijo artesanal e doces caseiros, preparados com ingredientes frescos da região. O Festival de Cultura de Roça inclui feiras gastronômicas, com quitutes de produtores locais, e oficinas de culinária que ensinam receitas tradicionais, como o biscoito de polvilho.

Natureza e Ecoturismo: Integrada ao Parque Estadual do Sumidouro, a fazenda oferece acesso a trilhas ecológicas que levam a grutas, cachoeiras e sítios arqueológicos, como a Lapa do Sumidouro e a Gruta da Lapinha. Os visitantes podem explorar a biodiversidade do Carste, com observação de aves, flora nativa e formações calcárias únicas. Atividades como caminhadas guiadas e passeios de bike e quadriciclos são ideais para famílias e aventureiros.

Atividades educativas: Programas educativos destacam a importância arqueológica da região, com visitas guiadas que contam a história dos fósseis de Lund e dos povos indígenas que habitaram o local há 10 mil anos. Oficinas de hortas para crianças, como pintura e contação de histórias, tornam a fazenda um destino atrativo para famílias.

Eventos e Infraestrutura: A fazenda conta com espaços para eventos corporativos e culturais, incluindo um anfiteatro ao ar livre debaixo de um bambuzal e áreas para piqueniques. A infraestrutura inclui estacionamento, banheiros e acessibilidade parcial, com planos de expansão. A proximidade com o Aeroporto de Confins (25 km) facilita o acesso para turistas de outras regiões.

Um destino para todos







A reabertura da Fazenda Samambaia é um marco para o turismo em Minas Gerais, oferecendo uma alternativa aos destinos tradicionais como Ouro Preto e Tiradentes. Sua localização estratégica, a apenas 50 km de Belo Horizonte, torna-a ideal para passeios de um dia ou finais de semana. O foco em sustentabilidade, com práticas como, a compostagem, preservação de nascentes, alinha-se à crescente demanda por turismo responsável. Além disso, a parceria com a comunidade local, incluindo artesãos e produtores, garante que o impacto econômico beneficie diretamente a região.

Apresentação musical

14/6 (sábado)

12h - Corporação Musical de São José, da cidade de São José da Lapa (MG)

13h - Moda de viola com Ivan e Tião Braga, Geraldinho Sanfoneiro e Deley Viana

15:00 Wagner Silva.

15/6(Domingo)

12h Brendon Jesen

13h30 IVan Viola e Tião

15h - Wagner Silva e Wellington Santos

Dicas para os Visitantes

Como chegar: De carro, a fazenda é acessível pela MG-10, com sinalização clara a partir de Lagoa Santa. Ônibus regionais de Belo Horizonte também atendem a área.

Duração da visita: Um dia é suficiente para explorar as atrações principais, mas um fim de semana permite aproveitar eventos e trilhas com calma.

Ingressos: A entrada para o Festival de Cultura de Roça será gratuita. Eventos e passeios guiados podem ter custos acessíveis, a serem confirmados.





2º Festival de Cultura de Roça

Sábado (14/6) e domingo (15/6)

Horário: das 10h às 17h.

Local: Histórica Fazenda Samambaia - Rua do Engenho, S/n, entorno do Parque Estadual do Sumidouro

Contato: Marta Machado - 31 99608-4600