Encenado pelo grupo Teatro Diadokai, o monólogo com Priscilla Duarte é uma adaptação a partir do romance "A caverna", de José Saramago

Nas mãos que tocam o barro, a vida se molda, um diálogo ancestral, onde a terra responde. Cada dedo, um artista, cada palma, um coração. Desenham formas e sonhos, em doce criação. O barro, úmido e quente, como a alma que se expande, recebe o toque suave, enquanto a mente se expande. Em cada giro do torno, um sussurro de história, as mãos dançam com o barro, tecendo sua memória. É o encontro do humano com o elemento primário, um ritual de paciência, um ato de imaginário de afeto. O espetáculo “O amor possível” traz à Lagoa Santa a história de amor entre o oleiro Cipriano Algor e a vizinha Isaura Madruga, dois viúvos que descobrem o amor na maturidade e a amizade com o cão Achado.

Encenado pelo grupo Teatro Diadokai, o espetáculo é uma adaptação teatral de Priscilla Duarte e François Kahn a partir do romance “A caverna”, de José Saramago, prêmio Nobel de literatura (1998). Priscilla atua no monólogo e ainda divide a direção com Ricardo Gomes, também do Teatro Diadokai. A peça será apresentada neste sábado 26/10, no espaço cultural Cafofo Café com Arte, no bairro Lapinha, em Lagoa Santa.

O Cafofo Café com Arte é um espaço de convivência sociocultural que valoriza a arte e a cultura locais, despertando e fortalecendo a participação da comunidade. Atualmente, o Cafofo abriga a sede da associação de mulheres Rota das Doceiras. O local funciona também como espaço expositivo e ponto de venda tanto dos doces do grupo, quanto de outros produtos artesanais das comunidades da Lapinha, Fidalgo e Quinta do Sumidouro.

A apresentação em Lagoa Santa faz parte do projeto de circulação do espetáculo "O amor possível", que tem percorrido cidades mineiras de comprovada relevância pela presença da cerâmica na história da humanidade. O município, localizado no Carste Lagoa Santa, é berço da arqueologia e paleontologia no Brasil, onde foram encontrados fósseis da megafauna extinta, painéis rupestres, entre outros vestígios. Um dos objetivos do projeto de circulação é valorizar o protagonismo das mulheres à frente das artes da cerâmica e do teatro.

Rota das Doceiras

Rota das Doceiras da Lapinha Rota das doceiras/Divulgação

Em Lagoa Santa, além de destacar a história da cerâmica e a importância da preservação dos sítios arqueológicos do município, a apresentação do espetáculo no Cafofo Café com Arte valoriza ainda a presença feminina na gastronomia artesanal. A tradição centenária da produção doceira, que é inventariada e registrada como patrimônio imaterial da região, é passada entre as mulheres de geração a geração.

Teatro e cerâmica

Assim como no romance "A caverna", de José Saramago, o ponto de partida do espetáculo "O amor possível" é a perplexidade que toma conta de Cipriano Algor — viúvo, 64 anos, oleiro de profissão — quando o Centro — espécie de símbolo hiperbólico do mundo das mercadorias, de uma sociedade tecnificada e desumanizada — se recusa a comercializar suas louças de barro, pois agora os clientes preferem as de plástico. Inicia-se para o oleiro uma jornada de reinvenção de si mesmo. A atriz Priscilla Duarte encarna todos os personagens da história e modela em cena os seres e os objetos que a narrativa evoca.

A parceria com grupos de mulheres ceramistas é a essência do projeto de circulação do Teatro Diadokai, que vem realizando apresentações do espetáculo "O amor possível" e oficinas teatrais pelo interior mineiro. O projeto já percorreu os municípios de Cônego Marinho e Januária, no Norte de Minas, em parceria com as Oleiras do Candeal e o Centro de Artesanato de Januária.

Ceramistas Maria Quem Dera

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a parceria é com as Ceramistas Maria Quem Dera. O projeto já esteve na sede delas, em Pedro Leopoldo, e finaliza a circulação em Lagoa Santa, em parceria com o espaço cultural Cafofo Café com Arte. A escolha das localidades e das ceramistas parceiras no projeto de circulação se deve à importância histórica das mulheres na arte da cerâmica mineira, que podem ser consideradas como detentoras de um saber milenar. A presença da cerâmica no estado desde tempos imemoriais é comprovada por inúmeros vestígios arqueológicos. Diversos estudos sobre a origem e a ocorrência da cerâmica nas sociedades primitivas das Américas já revelaram a importância do papel das mulheres nessa arte.

O espetáculo "O amor possível" tem 1h15 de duração. Seu caráter intimista nos coloca em contato direto com a beleza e a atualidade da obra original de Saramago que, inspirado no "Mito da Caverna", de Platão, alude a uma sociedade que parece viver mais em função da produção e do consumo de imagens que, de fato, no mundo real.

Dedo de prosa

Após a apresentação no Cafofo Café com Arte, haverá roda de conversa entre Priscilla Duarte – atriz, dramaturga e diretora do espetáculo, além de idealizadora do projeto de circulação – e as Ceramistas Maria Quem Dera, de Fidalgo (Pedro Leopoldo) sobre as artesanias do barro e da cena. Na ocasião, haverá também degustação e venda dos doces artesanais da associação Rota das Doceiras e exposição e venda das peças das Ceramistas Maria Quem Dera.





O projeto é realizado por meio do Edital Lei Paulo Gustavo 09/2023 - Programa de

mobilidade de artistas, grupos e técnicos, com apoio institucional do Governo Federal e

Governo Estadual de Minas Gerais.



SERVIÇO



Evento: Espetáculo “O amor possível” em Lagoa Santa

Data: 26/10 (sábado)

Horário: 18h30

Entrada: Gratuita (com retirada de senhas 1 hora antes, no local)

Local: Cafofo Café com Arte - Rua Guilhermina Pereira de Freitas, 739 – bairro

Lapinha/Lagoa Santa