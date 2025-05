Oração dos pretos velhos para evolução espiritual

Oração aos Pretos Velhos

Amado Pai Maior, de joelhos peço Vosso amparo divino neste momento. Envie Suas irradiações vivas e divinas e envolva todo meu espírito, remova todas as imantações e vibrações negativas para que, equilibrado e harmonizado, eu possa invocar o trabalhar com o mistério dos Pretos Velhos. Amados Senhores Regentes do Trono da Evolução, peço ao amado Pai Obaluaiê e à amada Mãe Nanã Buruquê que abra o Vosso Portal e acolha minha prece. Amém! Amado(a) Preto(a) Velho(a), De joelhos peço a vossa presença ao meu lado direito e que através do meu lado sagrado, vós possa auxiliar-me e amparar-me neste momento de minha vida. Peço ao senhor(a) que me equilibre energeticamente e acalme meu coração, para que equilibrado eu possa direcionar meus pensamentos e escutar as vossas palavras através do meu eu interior. Os meus desejos e pensamentos já foram registrados nas telas vibratórias divinas e já estou sendo irradiado pelas esferas afins com meu estado de espírito ao qual me encontro nesse momento. Em sua imensa luz e sabedoria, interceda por mim, para que eu possa ser auxiliado pelas hierarquias de luz a qual estou ligado. Mostre-me meus erros para que consciente deles possa retificá-los. Ó meu amado Preto(a) Velho(a), seja a guia que me conduzirá a senda evolutiva do Divino Criador nesta terra de meu Deus, remova todos os buracos, pedras e obstáculos que tem me prejudicado. Nunca deixe faltar a sabedoria necessária para que eu possa tomar as decisões certas e assim remover as situações que me perturbam; Nunca deixe faltar saúde em meu corpo material, pois sem ela não consigo viver dignamente nesta terra; Nunca deixe faltar o alimento de todo dia; Nunca deixe faltar esperança em realizar os meus sonhos e projetos; Em sua morada espiritual, zele por mim nesta terra de meu Deus. Amém!

Sobre os pretos velhos

Os pretos velhos são símbolos conhecidos da Umbanda , capazes de transmitir uma alta capacidade de evolução espiritual . Se está à procura de tratar dos males da sua alma e do corpo, fazer apode te ajudar a conquistar essa paz interior . Aprenda a oração e aplique ao seu ritual espiritual diário.A imagem dos pretos velhos nada mais são do que divindades purificadas. A primeira impressão que as pessoas têm normalmente passa pela macumba ou por ser detentor de um ar maléfico. Mas ao contrário desse pensamento, são feiticeiros poderosos, reencarnados de antigos escravos africanos, capazes de benzer tudo ao seu redor com ramos de arruda Para quebrar um feitiço ou uma macumba feita contra você, eles são os feiticeiros ideais. Além disso, são símbolos de humildade e sabedoria, e capazes de ajudar a quem os procura na eliminação de energias negativas . São poderosos e eficazes quando se trata de agir em benefício daqueles que pedem socorro. São a escolha mais correta para eliminar qualquer que seja o mal que o aflige e qualquer pedido que tenha sido feito contra a sua pessoa. Quando precisar eliminar uma macumba, inicie com a oração pretos velhos e comece a limpar o seu corpo de tal energia negativa. Se não conseguir, procure a ajuda de um praticante de Umbanda que o possa ajudar a encontrar paz no plano espiritual com a presença do preto velho.