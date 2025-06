É trem para lá, trem para cá. Me passa esse trem...que trem é esse? Pois é, dizem que “mineiro não perde o trem”, muito menos uma boa história. Disposto a descobrir a origem da palavrinha e dos seus diversos significados, o presidente da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda, pesquisou sobre “um dos signos linguísticos identificadores do falar do povo mineiro: a palavra trem, que pode significar absolutamente qualquer coisa”. Par começar, um aviso ao caro leitor: a coluna de hoje tem trem que não acaba mais.

Em Minas, “pegar o trem” não significa, necessariamente, ingressar ou tomar assento no interior de uma série de vagões engatados entre si e puxados por uma locomotiva, observa Souza Miranda. “Trem pode ser comida (Estou doido para comer um trem salgado), objeto (Traz esse trem que está aí em cima da mesa para mim), pressentimento (Estou sentindo um trem ruim sobre essa viagem) e até mesmo servir para a composição de adjetivos (Trem bom demais da conta !), entre outras muitas variações.”

No falar mineiro, a palavra trem é polissêmica (com muitos significados) e nem sempre guarda relação com o trem de ferro, que chegou às Minas somente em 1869, “quando nosso vocabulário já estava bastante sedimentado”.



Para sua investigação, Souza Miranda foi buscar o significado em um dicionário português publicado em Lisboa, em 1789, no qual aparece o verbete “trem” com o significado de “a bagagem que acompanha alguém de jornada”. Também descobriu um documento escrito por volta de 1750, pelo bandeirante Bento Fernandes Furtado, no qual narra a chegada, à região de Ouro Preto, dos primeiros aventureiros em busca do ouro. Conta que a maior parte deles era pobre e vinha só "com o seu limitado ‘trem’ às costas", o que demonstra o uso da palavra "trem" nas Minas desde os primeiros tempos de sua história.

Dessa forma, observa Souza Miranda, trem, para os antigos portugueses que povoaram Minas Gerais, compreendia todas as coisas que eram levadas na bagagem dos viajantes – “o que, aparentemente, explica o uso da expressão ‘trenheira’ pelos mineiros, com o significado de ‘montoeira de coisas’, na maioria das vezes desnecessárias a alguma atividade”.



HERANÇA LINGUÍSTICA

Descoberta a origem, fica explicado etimologicamente que trem significa coisa ou quase tudo o que existe ou possa existir de natureza corpórea ou incorpórea, justificando, portanto, o largo uso pelo povo mineiro. “Verifica-se, assim, quanto ao uso da palavra trem, que os mineiros souberam preservar, de forma particular, a autenticidade das heranças linguísticas recebidas de seus ancestrais. E que hoje podem ser consideradas legítimas integrantes do patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.



MUSEU GUIMARÃES ROSA, EM CORDISBURGO...

Um dos mais importantes museus mineiros, o Casa Guimarães Rosa, em Cordisburgo, terra do autor de “Grande Sertão: Veredas”, vai sediar entre 6 e 13 de julho a 37ª Semana Rosiana. Na programação, palestras, saraus, exposições e outras atrações envolvendo vida e obra de João Guimarães Rosa (1908-1967). Mas o equipamento cultural tem chamado a atenção de visitantes também em outro aspecto. Parte do antigo muro, na divisa com um vizinho, caiu durante as chuvas, em maio do ano passado, e ainda não foi reconstruído. “Triste ver tal cenário, pois se trata de um patrimônio espetacular, que conta parte da nossa história e guarda memórias de um expoente da literatura brasileira”, lamenta um visitante.

...TEM MURO CAÍDO HÁ MAIS DE UM ANO

Com mais de 50 anos de história, o Museu Casa Guimarães Rosa está vinculado à Diretoria de Museus da Secretaria de Estado de Turismo e Cultura. Visitar a singela construção, no Centro de Cordisburgo, significa mais do que conhecer a casa onde nasceu Guimarães Rosa, filho mais velho, de seis irmãos, de Florduardo Pinto Rosa, o seu Fulô, e dona Francisca Guimarães Rosa. Nesse espaço, se entende melhor a trajetória do escritor, que também foi médico, diplomata e atuou, como voluntário, na Força Pública (atual Polícia Militar de Minas Gerais), sendo capitão-médico. A coluna procurou a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que informou o seguinte: "As obras de recuperação do muro estão previstas para o início de julho. A intervenção, que já conta com projeto técnico concluído e recursos assegurados, integra as ações permanentes do governo de Minas voltadas à preservação do patrimônio cultural e à salvaguarda da memória de Guimarães Rosa, referência fundamental para a identidade mineira e brasileira".

PAREDE DA MEMÓRIA

Com todo o charme da nova estação, Ouro Preto terá entre 3 e 30 de julho mais uma edição do Festival de Inverno, organizado pela prefeitura local. Desta vez, o tema será “Entre Minas e memória, Ouro Preto vive: uma celebração da cultura popular”. Por falar em memória, vamos, por meio da foto publicada aqui, lembrar os festivais da década de 1960 e 1970. O primeiro ocorreu em julho de 1967, por iniciativa de professores da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Houve mudanças ao longo do tempo, até que, em 2005, as prefeituras de Ouro Preto e Mariana firmaram parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) para expandir atividades. Assim, foi lançado o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes. O formato durou até 2019, saindo de cena no período da pandemia.

VIVA SÃO JOÃO!

Na noite de hoje (23), tem festa na capital e no interior para celebrar um dos três santos queridos da época junina. Em Jaboticatubas, moradores e visitantes participam do São João no Mato do Tição, mais conhecido por Matição. Distante quatro quilômetros do Centro da cidade, a comunidade quilombola de forte tradição e ancestralidade dá início à comemoração, às 19h30, com o acendimento da fogueira. Na sequência, há quadrilha, reza e levantamento do mastro da bandeira de São João, ao som do “candombe”, dança de origem africana na qual é pedida a proteção do santo e de Nossa Senhora. À meia-noite em ponto, homens e mulheres, descalços, passam sobre as brasas da fogueira. O dia de São João é 24 de junho, mas as fogueiras iluminam esta noite e a madrugada inteira.

FORRÓ NA BRASA

Também no município vizinho de Santa Luzia está prevista muita animação, a partir das 18h de hoje, no 33º Forró na Brasa. Na comunidade quilombola de Pinhões, a 11 quilômetros do Centro da cidade, tem barraquinhas no entorno da centenária Igreja Nossa Senhora do Rosário. À meia-noite, após espalhadas as brasas da fogueira, homens e mulheres, descalços, atravessam um “tapete incandescente”. Um mistério! Para não queimar os pés, é preciso ter fé, garantem os “corajosos”. À frente da iniciativa, que surgiu para ajudar o Lar dos Velhinhos, está o comerciante Jaílson Diniz.

PAISAGENS MINERADAS

Depois de São Paulo (SP), Belém (PA) e Ouro Preto, a exposição “Paisagens Mineradas: marcas no corpo-território” chega a BH propondo reflexão sobre a mineração predatória. A mostra de pinturas, gravuras, videoarte, instalações e fotografias é uma realização do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Motivados pelo rompimento da Barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, os dois trazem o olhar exclusivamente feminino de 12 artistas diante dos efeitos da mineração nas paisagens do país e na vida dos habitantes. Em cartaz de 5 de julho a 9 de agosto, na Funarte – Galpão 5 (Rua Januária, 68), com entrada gratuita.