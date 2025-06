BH e Região: rodovias registram lentidão na volta do feriado

O trânsito é lento na volta do feriado prolongado de Corpus Christi nas principais rodovias de acesso a Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Às 20h15, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma restrição de tráfego de veículos de carga válida até as 22h. Veja:

Pouco antes das 19h, a PRF já havia informado que o trânsito estava intenso nas principais rodovias de acesso à capital e recomendou cuidado aos motoristas.

Uma pane em veículo no KM 652 da BR-381, em Santo Antônio do Amparo, interditou a faixa direita da pista, sentido Belo Horizonte, por volta das 21h20. Equipes da concessionária Arteris Fernão Dias atuam no local.

Grande BH

Por volta das 20h30, a concessionária Arteris Fernão Dias informou que a BR-381 apresentava um ponto de congestionamento do KM 509, em São Joaquim de Bicas, até o KM 501, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mais cedo, às 18h48, a Arteris havia notificado lentidão na rodovia do KM 511, em Igarapé, ao KM 501, em Betim.

Por volta do mesmo horário, o KM 505, em Betim, foi liberado. Um acidente no trecho causou a interdição da faixa esquerda, que chegou a registrar fila de sete quilômetros.

BR-040

Na BR-040, KM 758, sentido BH, em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata, foi implantada mão dupla no sentido Sul da rodovia, por volta das 19h30. Por isso, o fluxo de veículos ficou lento por dois quilômetros no sentido Norte, e outros quatro, no sentido Sul. Cerca de 20 minutos depois, o tráfego foi liberado.

Na última atualização, a concessionária que administra o trecho, a EPR Via mineira, disse que o fluxo estava livre nos dois sentidos entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

