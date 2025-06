Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma batida frontal entre um carro de passeio e uma carreta deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança, na BR-352, altura da cidade de Pitangui, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 16h deste domingo (22/6).

O motorista do carro foi encontrado desacordado e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG). A criança apresentava um corte e trauma cranioencefálico grave, os outros dois adultos já estavam fora dos veículos.

O Samu foi acionado e está a caminho para atendimento das vítimas.

A carreta, com sua carga de arroz, permanece no acostamento da rodovia. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.

*Matéria em atualização