MG: veja como ficou o ônibus da banda Djavú após incêndio

O ônibus da banda de forró Djavú ficou completamente destruído depois de pegar fogo na tarde deste sábado (26/7), na altura do km 434 da MGC-120, em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. As chamas começaram na parte traseira do veículo e rapidamente tomaram toda a estrutura, deixando apenas a carcaça queimada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os 19 integrantes da banda e do grupo Bonde do Forró, que fazem parte da mesma empresa e também estavam no veículo, além do motorista, conseguiram sair a tempo e recolheram os instrumentos musicais e itens pessoais antes que o fogo se alastrasse, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

O calor intenso gerado pelas chamas também causou prejuízos ao restaurante onde o grupo havia parado para almoçar. Uma tenda, um toldo, dois ventiladores e um compressor de água foram danificados pela radiação térmica, já que o ônibus estava estacionado a poucos metros da varanda do estabelecimento.

Funcionários ainda tentaram conter o fogo com extintores e mangueira de jardim, mas não conseguiram impedir que o veículo fosse consumido pelas chamas. Militares do 7º Pelotão de Bombeiros de São João Evangelista foram acionados, bloquearam o trânsito na rodovia e usaram duas linhas de combate para controlar o incêndio.

Testemunhas relataram aos bombeiros que o fogo começou na roda e avançou rapidamente para o motor. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

Veja como ficou o veículo depois do incêndio: