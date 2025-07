Incêndio em mata assusta moradores e ameaça rede elétrica em BH

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Bairro Palmeiras, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (12/7), e causou momentos de apreensão entre moradores. As chamas avançaram rapidamente por um terreno próximo a residências e ao pátio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), provocando fumaça intensa e risco de atingir carros e a rede elétrica da região.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para conter o fogo entre as ruas Doze de Outubro e Nossa Senhora do Porto, onde o foco principal do incêndio se concentrou. Segundo a corporação, o incêndio apresentava chamas altas e oferecia perigo, sobretudo por estar em área urbana, cercada por construções e com grande proximidade de instalações elétricas.

Duas equipes do 1º Batalhão foram deslocadas para o local, com apoio de caminhão-pipa e equipamentos de combate direto ao fogo em vegetação. O trabalho de contenção durou parte da tarde e exigiu atenção especial para evitar que as chamas se espalhassem ainda mais, especialmente por causa do tempo seco e da vegetação densa.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos. Também não foram relatados danos a imóveis e aos veículos no pátio do Detran-MG. As causas do incêndio ainda não foram determinadas, mas a suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros, é a de que o fogo tenha começado de forma acidental.

O Corpo de Bombeiros alerta para o risco de incêndios em lotes vagos e áreas de mata durante o período de estiagem, comum nos meses mais secos do ano em Minas Gerais. Além do calor e da baixa umidade, a presença de lixo, materiais inflamáveis e até pequenas faíscas podem iniciar focos que rapidamente fogem do controle.

A corporação orienta que, ao identificar fumaça ou focos de fogo, a população acione imediatamente o telefone de emergência 193, e evitar tentar combater as chamas por conta própria.