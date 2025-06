Hospital de BH realiza simulação de incêndio e evacua prédio da unidade

Pacientes do Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram surpreendidos com um treinamento de brigada de incêndio na unidade de saúde, durante a tarde desta terça-feira (24/6).

Em nota, o Felício Rocho explicou que o simulado é realizado anualmente em toda instituição. A cada semestre, também são feitos treinamentos em setores de internação de pacientes com condições que dificultam a remoção para outras instituições.

A simulação funciona por meio do acionamento do sistema de alarme, momento em que parte dos trabalhadores se desloca para o ponto de encontro fora do prédio. Ao EM, um paciente que estava no local informou que o barulho da sirene era extremamente alto, gerando desconforto em quem estava no hospital.

“O propósito é preparar os funcionários e o corpo clínico para uma ação rápida e eficaz em situações de sinistro, além de avaliar o nível de conhecimento da Brigada de Incêndio”, destacou o engenheiro de segurança do trabalho do Hospital Felício Rocho, Antonio Marcos José.

Ainda de acordo com o hospital, o treinamento desta terça incluiu evacuação do prédio, simulação da retirada de pacientes do CTI Neonatal e avaliação da condição de remoção de pacientes do CTI Geral e em cirurgia.

O curso de brigada de incêndio tem como objetivo capacitar os funcionários de empresas para garantir que todos estejam cientes sobre como agir em casos de incêndio. Em sua maioria, os cursos são divididos em aulas teóricas e práticas. A brigada de incêndio também pode atuar de forma preventiva, evitando situações de risco.