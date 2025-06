Feto é encontrado em vaso sanitário de hospital em Minas

Um feto, de aproximadamente seis meses de gestação e aparentemente do sexo feminino, foi encontrado dentro de um vaso sanitário do Hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, na manhã dessa quarta-feira (18). A placenta foi localizada em uma lixeira do mesmo banheiro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 3h, quando uma mulher, de 26 anos, deu entrada no hospital com dores abdominais e lombares. Ela foi medicada e encaminhada para uma sala de observação.

Durante a madrugada, a paciente acionou uma técnica de enfermagem após perceber sangramento. A profissional encontrou um coágulo de sangue no banheiro e comunicou ao médico de plantão, que voltou a medicá-la. Ainda conforme a PM, por volta das 7h, pacientes que estavam na mesma sala relataram que o vaso sanitário estava entupido e com manchas de sangue.

Um funcionário foi chamado para fazer a manutenção e, ao retirar o vaso, encontrou o feto dentro da tubulação. A placenta foi localizada na lixeira do banheiro. A mulher foi submetida a um procedimento de curetagem. Segundo o hospital, ela recebeu alta na própria quarta-feira (18), após o atendimento.

Aos policiais e à equipe médica, a paciente afirmou que não sabia que estava grávida. Contou que procurou o hospital por causa das dores e que, ao usar o banheiro, fez força e acreditou ter expelido um coágulo de sangue, sem saber que se tratava de um bebê.

Ela relatou ainda que, dias antes, havia procurado uma ginecologista após perceber inchaço na barriga. A médica suspeitou de mioma e solicitou exames, incluindo um ultrassom, mas ela não realizou os procedimentos. A reportagem procurou o Hospital São Vicente de Paulo e a instituição informou que não irá se pronunciar sobre o caso.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a investigação do caso foi direcionado à Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí. Ainda segundo a corporação, até o momento ninguém foi conduzido e a investigação segue em andamento.