MG: bebê morre engasgada com banana

Uma bebê, de 7 meses de idade, morreu engasgada ao comer uma banana, no Bairro Progresso, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no último sábado (14/6).

Uma equipe do Samu orientou os pais, enquanto uma ambulância se deslocava ao local. Mesmo com os primeiros socorros e a chegada do veículo da corporação, a criança não sobreviveu.

A bebê teve parada cardiorrespiratória e morreu.

