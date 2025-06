Mãe e filha ficam feridas em capotamento em Juiz de Fora

Mãe e filha, de 45 e 25 anos, ficaram feridas depois que o carro em que estavam capotou na Estrada Engenheiro Gentil Forn, bairro São Pedro, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O caso aconteceu na noite de domingo (1º/6).

Segundo o boletim de ocorrência, o carro descia o bairro quando não conseguiu realizar uma curva, colidiu contra uma calçada e capotou no canteiro lateral da via.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou as vítimas já fora do veículo sendo atendidas por uma equipe médica do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Uma terceira vítima, condutora do veículo, não estava no local da ocorrência e não foi identificada.

Conforme os registros, a mãe apresentou escoriações e suspeita de luxação no ombro. Já a filha sofreu uma crise convulsiva logo após o acidente, mas se encontrava estável quando avaliada pela guarnição. Depois dos primeiros socorros, foram encaminhadas ao hospital pelo Samu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros realizaram o desligamento da bateria do imóvel como medida de segurança. O trânsito não ficou impactado com o acidente.