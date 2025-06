Vídeo: carro desgovernado e sem motorista despenca em barranco na Grande BH

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram o momento no qual um carro desgovernado desce a MG-030, perto do Bairro Chácara Bom Retiro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (2/6). As informações são da TV Alterosa.

O proprietário do automóvel contou que havia estacionado o carro para ir até um comércio local. Ainda de acordo com o motorista, ele deixou o carro engrenado, puxou o freio de mão e pouco depois percebeu que o veículo não estava mais no local.

Ele, então, saiu correndo atrás do carro, mas não conseguiu alcançá-lo. Testemunhas também disseram que ninguém se feriu e que o carro caiu em um terreno baldio.

