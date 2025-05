Homem atropela quatro pessoas por discussão em bar

Uma festa de aniversário terminou em atropelamento e confusão na noite de domingo (25), na Zona Sul do Rio de Janeiro. Quatro pessoas foram atingidas por um carro no Bairro de Laranjeiras, depois que Luciano Valério Pires, enfurecido durante uma discussão, decidiu agir com violência.

Testemunhas relataram, segundo o jornal Extra, que o homem, irritado com o barulho da festa, começou a provocar quem participava da comemoração no bar Sonho Lindo, na Rua Alice. Em meio à discussão, ele chegou a fazer ameaças: “É melhor vocês não ficarem aqui. Isso não vai ficar assim. Vocês vão se f…”.

O clima de tensão aumentou e, segundo relatos de testemunhas, o homem foi agredido pelo grupo. Revoltado, ele saiu do local, pegou o carro e voltou dirigindo em direção às pessoas sentadas na calçada.

Qual foi o desfecho do atropelamento?

Na tentativa de fuga, o motorista acabou batendo o carro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana). Apesar do susto e da violência do ato, ninguém sofreu ferimentos graves.

Ele será encaminhado ao sistema prisional e passará por uma audiência de custódia.