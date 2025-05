Motociclista é atropelado por caminhão após ultrapassagem em Sabará

Uma ultrapassagem perigosa quase terminou em tragédia na noite de domingo (25), no centro de Ravena, distrito de Sabará. Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro durante a tentativa de ultrapassar uma carreta em movimento.

O motociclista tenta ultrapassar a carreta quando atinge a lateral de um carro que vinha no sentido contrário. Com o impacto, ele perde o controle da moto e é lançado ao chão. A carreta freia e para com a roda a poucos centímetros da cabeça do motociclista.

O homem sofreu fratura exposta em uma das pernas e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e colher informações com testemunhas. A Perícia Técnica da Polícia Civil também foi acionada e investiga o caso.