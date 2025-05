Governo descarta suspeita de gripe aviária em Sabará

O Governo de Minas confirmou que não há registro de gripe aviária em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A cidade chegou a ser incluída em uma investigação sanitária após o rastreamento de ovos férteis oriundos do Rio Grande do Sul, onde foi registrado o primeiro foco da doença em aves comerciais no Brasil. A informação foi confirmada por meio de nota enviada à reportagem nesta terça-feira (20).

Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a amostra analisada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apresentou resultado negativo para Influenza Aviária. A coleta foi feita como parte do plano nacional de vigilância ativa e passiva de doenças aviárias, em vigor desde 2022.

Como medida de precaução, o governo mineiro determinou o descarte de 450 toneladas de ovos fecundados e materiais envolvidos, enviados por uma granja de Montenegro (RS), onde o surto foi confirmado.

Ainda de acordo com o governo, não há relação entre o episódio de Sabará e o foco do Sul, e o estado segue sem registros da doença. O Instituto Mineiro de Agropecuária afirma que permanece em alerta, com ações de rastreamento, controle e biossegurança em criatórios comerciais e de subsistência.