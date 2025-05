Sabará decreta situação de emergência por aumento de doenças respiratórias

A Prefeitura de Sabará, na Grande BH, declarou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento expressivo de casos de doenças respiratórias na cidade. O decreto foi anunciado nesta quinta-feira (16) pelo prefeito Sargento Rodolfo, que destacou o impacto da alta demanda sobre o sistema de saúde municipal.

“Pessoal, é do conhecimento de todos que a gente tá passando um problema muito grande no que tange à saúde em relação às doenças respiratórias. O Estado já decretou calamidade na saúde, vários e vários municípios já decretaram e agora Sabará”, afirmou o prefeito, em vídeo publicado nas redes sociais.

De acordo com Rodolfo, o município já iniciou a busca por parcerias e alternativas para reforçar a estrutura de atendimento à população. “Estamos buscando parceiros para reduzir o tempo de espera, trazer mais profissionais e oferecer mais conforto para vocês”, explicou.

O prefeito ainda destacou que mais de 4 mil doses de vacinas foram aplicadas só nesta semana, como parte das ações de prevenção. “Procure o posto, vacine-se. Isso vai ajudar muito a gente nessa prevenção”, reforçou.

A medida é válida por 90 dias — desde a sua publicação — e segue o exemplo do Governo de Minas, que decretou estado de calamidade pública na saúde no início do mês, após diversas cidades relatarem superlotação em hospitais e alta de casos de síndromes respiratórias, especialmente entre crianças e idosos.