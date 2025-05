Festival Ora-Pro-Nóbis celebra tradição e homenageia Dona Maria do Pompéu

A cidade histórica de Sabará vai celebrar um dos ingredientes mais tradicionais da culinária mineira com muito sabor e memória afetiva. Agora com nova data, o 27º Festival de Ora-Pro-Nóbis será realizado entre os dias 6 e 8 de junho, no bairro Pompéu. Inicialmente, o evento havia sido divulgado para ocorrer entre 25 e 28 de maio, mas a mudança foi oficializada pela organização.

Neste ano, o festival presta uma homenagem especial à Dona Maria do Pompéu, de 94 anos, pioneira da gastronomia local e fundadora do primeiro restaurante do bairro — ainda em funcionamento e que leva seu nome. A homenagem foi sugerida pelos próprios moradores, por meio da Associação dos Moradores do Pompéu (AMAP), e reconhece a importância de Dona Maria na valorização da culinária e da identidade do bairro como polo gastronômico de Sabará e de Minas Gerais.

Com o tema “O Resgate da Memória Afetiva”, o evento une gastronomia, cultura e tradição. A programação inclui apresentações musicais, feira de artesanato, oficinas culinárias e atividades para crianças, criando uma experiência completa para toda a família.

Gastronomia

Na parte gastronômica, o público poderá provar desde os clássicos, como o tradicional frango com ora-pro-nóbis, até receitas autorais criadas por chefs convidados e restaurantes locais — incluindo versões da planta em tortas, empadas, pães e até doces. A curadoria foi feita em parceria entre a Prefeitura e a AMAP, com foco na valorização da produção local.

“O evento anual reforça os saberes e a cultura local, fortalecendo a gastronomia e contando a história de um dos bairros mais tradicionais da nossa cidade”, destacou o prefeito Sargento Rodolfo.

A expectativa é que o festival receba cerca de 15 mil pessoas ao longo dos três dias, segundo a secretária de Turismo, Jussara Paim. “O festival é uma forma de valorizar nossas raízes e promover o desenvolvimento econômico e cultural da região. O Pompéu tem em sua essência o bem-receber, o acolhimento mineiro e, claro, uma rica potência gastronômica. O evento é uma oportunidade de mostrar toda essa riqueza para o mundo e um convite para que as pessoas venham visitar o Pompéu durante todo o ano!”, afirmou.