Sabará tem curso gratuito de qualificação profissional

Moradores de Sabará têm até o dia 30 de maio para se inscrever no Programa Qualificar — uma iniciativa da ArcelorMittal, a maior produtora de aço do Brasil, com apoio da prefeitura da cidade, voltada à qualificação profissional gratuita.

A ação busca promover o acesso à educação formal, formação e capacitação profissional com foco no setor industrial. O curso oferecido é de Formação Básica em Processos de Trefilação, com carga horária de 16 horas e aulas no período noturno. São 60 vagas divididas em duas turmas: a primeira ocorrerá entre os dias 9 e 12 de junho, e a segunda, de 23 a 26 de junho, no SENAI, no bairro Horto, em Belo Horizonte.

Para facilitar o acesso dos participantes, a Prefeitura de Sabará disponibilizará transporte gratuito até o local do curso. É necessário comprovar residência no município para garantir a participação.

O processo seletivo envolve quatro etapas: inscrição (até 30 de maio), triagem, entrevistas e matrícula. Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

As inscrições deve se feitas através deste link.