Juiz de Fora vai eleger nesta sexta (30/5) a Miss e o Mister Gari 2025

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza nesta sexta (30/5) a 16ª edição do “Miss e Mister Gari 2025”. O concurso está marcado para as 18h no Sport Club JF, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, número 1303, Centro da cidade, que fica na Zona da Mata. O evento é aberto ao público com entrada gratuita.

O concurso contará com a participação de 38 candidatos, sendo 19 mulheres e 19 homens, com idades entre 32 e 71 anos. Para definir os selecionados, os candidatos interessados se inscreveram previamente. A partir dessas inscrições, foram realizados sorteios para que todos os setores do departamento fossem representados.

O objetivo do concurso é valorizar os servidores e servidoras que atuam na limpeza urbana e fazem parte do "Programa Boniteza". A iniciativa integra o projeto “Cuidar de Quem Cuida”, lançado na gestão da prefeita Margarida Salomão e promove ações voltadas ao bem-estar, saúde e lazer dos profissionais do departamento.

A diretora-geral do Demlurb, Franciane Pavão, destacou a importância do concurso para além da celebração estética. “Desde a última edição, temos candidatos trans. Esse concurso também tem o objetivo de elevar a autoestima dos nossos servidores. Já tivemos casos de trabalhadores que enfrentavam a depressão e, incentivados por colegas, decidiram participar. Hoje, estão mais engajados e sorridentes”, afirmou.

Momento de cuidado

Durante o dia do evento, os participantes passarão por uma preparação especial. As mulheres terão cuidados com cabelo, maquiagem, tranças e penteados, enquanto os homens receberão tratamento com barba e corte de cabelo. Todos serão premiados com massagens relaxantes oferecidas por profissionais de estética, além de um bufê exclusivo.

A proposta é proporcionar um momento de cuidado e autoestima aos funcionários, preparando-os para a celebração da noite. "O concurso é um momento de alegria, leveza e confraternização para os servidores", reafirma Franciane.

Prêmios ainda são surpresa

Na passarela, os candidatos serão avaliados por um júri composto por cinco membros, com base nos critérios de simpatia, estilo, desenvoltura e desempenho. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados.

Como uma forma de surpreender os candidatos, a organização do evento não divulga antes do dia quais serão as premiações. Na 15ª edição do concurso, os vencedores ganharam diárias em hotéis, vouchers em restaurantes e diárias de beleza em institutos parceiros.



A noite será animada por atrações musicais, incluindo o DJ Rafael Panterão e o grupo Mulheres do Samba Juiz de Fora, que prometem garantir o clima festivo da celebração.

Desde 2002

O concurso teve sua primeira edição em 2002, com o nome "Senhorita Gari", voltado apenas para mulheres. Em 2013, passou a se chamar "Miss e Mister Gari", incluindo também a participação de homens. Uma edição especial foi realizada em 2021, devido à pandemia. O evento foi realizado de forma on-line, com votação popular pelas redes sociais, nomeada "Gari do Ano".



Atualmente, o Demlurb conta com mais de mil servidores e servidoras no setor operacional, atuando em serviços como capina e roçada, varrição, coleta domiciliar e seletiva, ecopontos, limpeza de feiras livres, eventos, córregos, entre outros. Em 2024, somente o setor de coleta domiciliar recolheu cerca de 127 mil toneladas de resíduos sólidos.

As fotos dos candidatos podem ser conferidas no Instagram: miss e mister.

