Homem é preso por usar falso atestado médico de câncer em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de apresentar um atestado médico falsificado em uma unidade hospitalar na cidade mineira de Taiobeiras, no Norte do estado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29/5).

De acordo com a apuração da Delegacia Regional no município, o documento atribuía falsamente à mãe do suspeito um diagnóstico grave de doença oncológica.

A falsa declaração utilizava o nome, o carimbo e a assinatura de um médico, sem qualquer vínculo com a emissão. A instituição de saúde citada no documento também pertence a outro município, e não reconheceu o atestado.

A perícia oficial da Polícia Civil confirmou a fraude, apontando diversas incompatibilidades entre o conteúdo do documento e os registros oficiais da instituição hospitalar.

Durante o interrogatório, o investigado confessou o crime. Ele já é investigado por simular um crime com a intenção de incriminar terceiros.

A Polícia Civil apura ainda se o documento foi utilizado para comover terceiros e obter vantagens indevidas, como doações financeiras, já que há indícios de divulgação de vídeos com esse teor nas redes sociais.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

O inquérito segue em andamento, com a análise de materiais coletados e apuração de eventuais desdobramentos penais e cíveis.