Grande BH: caminhão derruba postes e interdita Via Expressa de Contagem

Um caminhão bateu e derrubou dois postes de energia elétrica na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (27/7).

O acidente aconteceu no sentido Betim, pouco depois do viaduto da Estação Bernardo Monteiro, na altura do número 7976, no bairro Bela Vista.

De acordo com a TransCon, empresa de trânsito do município, os postes ficaram caídos sobre a pista, energizados, e bloqueiam o trânsito nas faixas central e da direita do trecho. O fluxo flui pela faixa da esquerda.

Nenhuma pessoa ficou ferida.

Equipes da TransCon atuam no local para sinalizar e orientar o tráfego e uma equipe da empresa NCSR, terceirizada da Cemig, está na cena para desligar a rede elétrica e agilizar a liberação da via.

A Cemig foi consultada para esclarecimento sobre quantidade de clientes que estão sem o fornecimento de energia elétrica e a reportagem aguarda retorno.

Às 8h, não há congestionamento registrado.

Matéria em atualização