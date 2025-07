MG: tombamento de caminhão com vasos sanitários bloqueia BR-251

Um acidente envolvendo um caminhão com vasos sanitários bloqueia a BR-251, na altura de Francisco Sá (MG), no Norte do estado, na manhã desta terça-feira (22/7).

Segundo o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Montes Claros, a carga tombou e interditou a pista nos dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 492.

O trecho é conhecido como “descida do sabão”, uma vez que, quando chove, a pista molhada pode provocar derrapamentos. O estado da pista no momento do acidente não foi divulgado.

Acidente derramou a carga de vasos sanitários na BR-251, na altura de Francisco Sá

Conforme a PRF, o motorista foi socorrido e encaminhado para o hospital. Seu estado de saúde também não foi informado.

A dinâmica do acidente não foi definida.

A pista está bloqueada desde às 7h, sem previsão de liberação.

Matéria em atualização