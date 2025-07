Idoso é encontrado desidratado e debilitado depois de 4 dias desaparecido

Um idoso identificado como G.A.D.S., de 71 anos, foi encontrado depois de quatro dias desaparecido na zona rural de Januária (MG), no Norte do estado. Ele estava sentado próximo a uma cerca de arame, a cerca de seis quilômetros da própria casa, na manhã dessa segunda-feira (21/7).

G. foi visto pela última vez na quinta-feira (17) quando saiu de casa, na comunidade de Pedras de Sambaíba, a cerca de 25 quilômetros da sede de Januária, e não voltou mais. No sábado (19), a família acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas.

Conforme os registros, os militares do 7º Batalhão aplicaram um questionário padrão com familiares e moradores da região para entender os hábitos do idoso e traçar possíveis rotas que ele possa ter seguido.

As buscas se estenderam a uma área de mata a cerca de três quilômetros de distância da casa dele, onde os militares encontraram pegadas similares às dele. Com a nova pista, foi integrado um cão farejador à equipe, que seguiu por mais três dias nas buscas.

De acordo com os bombeiros, o senhor foi encontrado sentado próximo a uma cerca de arame por um voluntário que ajudava as equipes. Ele estava debilitado e apresentava severos sinais de desidratação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O idoso recebeu os primeiros socorros e foi levado ao Hospital de Januária, onde ficou em observação.