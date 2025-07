Professora encontrada morta em Vespasiano: tudo o que se sabe sobre o caso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Neste domingo (20/7), o corpo da professora de história Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, foi encontrado no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ela estava desaparecida desde a noite de sexta-feira (18/7).

Soraya dava aulas no Colégio Santa Marcelina, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela morava no Bairro Santa Amélia, na mesma região, a aproximadamente 22 km do local onde o corpo foi encontrado.

Confira todas as informações disponíveis, até o momento, sobre o desaparecimento e a morte da professora.

Como a professora desapareceu?

De acordo com familiares e amigos, Soraya Tatiana iria a uma festa de aniversário com amigas, mas, devido a um mal-estar, desistiu de sair. Por volta das 20h20, ela conversou com o filho, que estava saindo para viajar para a Serra do Cipó, e desde então não teve mais contato com parentes ou amigos.

Imagens de câmeras de segurança próximas à casa da professora mostraram, ainda na noite de sexta-feira (18/7), dois veículos na porta do prédio, mas não foi possível ver ninguém entrando ou saindo do edifício naquele período.

Quando começaram as buscas?

Na manhã do dia seguinte ao desaparecimento (19/7), o filho da professora tentou contato por telefone e mensagens, mas não foi atendido. Posteriormente, pediu que uma tia tentasse contato com a mãe, mas ela também não obteve sucesso.

O apartamento onde Soraya mora estava completamente fechado. Com a ajuda de um chaveiro, familiares conseguiram entrar no imóvel. O filho dela informou que não havia sinal de arrombamento e que a mãe havia saído de casa sem levar documentos ou carteira; as únicas coisas que ele notou faltar foram o celular, as chaves de casa e os óculos.

Ele também tentou localizá-la pelo celular, mas o aparelho estava desligado. Ainda no sábado, parentes acionaram a polícia e percorreram diversos hospitais de Belo Horizonte, porém, novamente, sem sucesso.

Em quais circunstâncias o corpo da professora foi encontrado?

Os policiais chegaram ao local onde o corpo estava após uma denúncia anônima. Encontraram os restos mortais da professora cobertos por um lençol.

Soraya Tatiana vestia uma roupa cinza, mas apenas a parte superior foi encontrada. Ela estava seminua, com a parte de cima do vestido, e apresentava marcas de queimaduras na parte interna das coxas, além de manchas de sangue nas partes íntimas. No local, estavam também os óculos da historiadora.

O que dizem as investigações?

A PCMG instaurou um inquérito para apurar o homicídio, com indícios de feminicídio e violência sexual. Até o momento, não há suspeitos identificados nem pistas sobre o que teria motivado o crime.

O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro-MG) cobrou uma investigação célere. Pelas redes sociais, a entidade sindical lamentou a morte da educadora e questionou até quando as mulheres terão que viver com medo.

Informações que possam ajudar a esclarecer o caso podem ser prestadas pelos telefones 190 ou 197.

Quando e onde ocorrerá o sepultamento?

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais pelo Colégio Santa Marcelina, onde a professora trabalhava, o velório já está sendo realizado desde as 17h30 desta segunda-feira (21/7), no Cerimonial Santa Casa BH, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital mineira.

O sepultamento acontecerá nesta terça-feira (22/7), às 9h30, no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

A educadora era vista por pais e alunos como uma mulher destemida, forte e guerreira, mas igualmente sensível e bondosa. Pelas redes sociais, alguns estudantes a compararam a nomes históricos, como Joana d’Arc, Marie Curie, Anita Garibaldi e Clarice Lispector. A dedicação às aulas também foi destacada por diversos alunos, que reforçaram o amor presente em cada gesto de Soraya.

Homenagens

O Colégio Santa Marcelina divulgou, ainda, uma nota de pesar pela morte da educadora. A postagem afirma que a memória dela "permanecerá viva". Confira a nota na íntegra, abaixo:

É com grande pesar que informamos o falecimento da professora Soraya Tatiana Bonfim. Rogamos a Deus que a acolha com amor e misericórdia, e que conforte todos os que choram sua partida. "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem crê em mim nunca morrerá". João 11, 25-26.

