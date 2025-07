MG: mulher fica em estado grave após ser espancada e atropelada pelo marido

A polícia procura um homem de 43 anos que foi acusado de não só ter batido na esposa, como também de ter atropelado a vítima, na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, durante o fim de semana. A mulher sobreviveu, mas está internada no Hospital Regional do município.

A vítima tem 39 anos e é casada com o agressor. Eles estavam em uma fazenda quando começaram um discussão, que se transformou em uma briga. A testemunha principal foi o filho do casal, de 20 anos.

Ele contou à Polícia Militar que, durante o conflito, o pai deu um soco na cabeça de sua mãe, que chegou a cair. Em seguida, chutou a cabeça da mulher. Ferida, ela tentou fugir a pé. Sem conseguir alcançá-la, o agressor teria pegado sua caminhonete e acelerado até atingir a esposa pelas costas, passando com as rodas sobre ela.

Ele voltou para a fazenda e fugiu em uma moto. A vítima foi amparada por testemunhas e familiares, que a levaram para a unidade médica na cidade. Ela segue internada no Hospital Regional. O homem não foi mais visto.