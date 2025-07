Polícia prende suspeitos de golpe contra empresários em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três integrantes de uma quadrilha de fraudadores interestaduais, que aplicou um golpe de R$ 10 milhões contra empresários paulistas, por meio de um esquema em Belo Horizonte, foram presos por policiais do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes.

Segundo o delegado Rafael Alexandre de Faria, o grupo é acusado de simular um investimento de R$ 10 milhões para a empresa das vítimas, exigindo como aporte inicial um valor de US$ 100 mil.

Um homem chegou a pagar mais de R$ 500 mil de investimento, com a promessa de ter um lucro de R$ 10 milhões para a empresa. No mesmo dia, ele recebeu uma maleta com apenas R$ 5.200 em dinheiro verdadeiro, em vez do valor almejado. O restante das notas era falso.

As investigações, segundo o delegado Rafael, tiveram início em 16 de agosto de 2024, quando a primeira vítima procurou o Departamento de Fraudes. "Descobrimos que os criminosos estiveram em BH, em um hotel de luxo, e, no mesmo dia, receberam as vítimas, em separado, em horários diferentes".

As prisões

Dois dos investigados foram presos preventivamente em São Paulo, e um terceiro segue foragido. Um deles era responsável pelos contratos; os outros dois eram negociadores.

Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, documentos, dinheiro em espécie, celulares e material utilizado para a fraude. Parte dos bens foi objeto de sequestro judicial, com prejuízo estimado em R$ 576 mil.

Os suspeitos estão sendo indiciados pelos crimes de estelionato com o uso de redes sociais, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil segue a investigação para descobrir se o grupo criminoso tem mais integrantes e também para identificar mais vítimas.

O Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes, segundo o delegado Rafael Faria, está aberto a denúncias, que podem ser feitas por meio do telefone do Disque-Denúncia, 181, ou ainda pelo canal Fala.BR, plataforma integrada para denúncias ao poder público.