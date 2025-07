Motorista de 13 anos capota carro com adolescentes em Uberlândia

Um carro dirigido por um adolescente, de 13 anos, e com passageiros entre 12 e 14 anos de idade capotou nesse domingo (20/7) em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo. Um adolescente, que já usava uma gaiola para fratura, ficou ferido no acidente.

O acidente aconteceu entre as avenidas Landscape e Arrabio, no bairro Gávea, na zona sul da cidade. Quando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou ao local, encontrou o carro já estável, sobre as quatro rodas.

Os quatro adolescentes conseguiram sair sozinhos do veículo. Aos militares, eles relataram que usavam cinto de segurança no momento do acidente.

Um dos ocupantes, de 13 anos, se queixava de dores na perna direita. Conforme os registros, ele usava um Aparelho de Ilizarov, tipo de gaiola para fixação externa e tratamento de fraturas, e foi levado para a UAI Pampulha com um familiar.

Acompanhados dos responsáveis, os outros ocupantes recusaram atendimento.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

A Polícia Militar já estava na cena quando os bombeiros chegaram e tomaram as providências cabíveis. A PM foi acionada para esclarecimento das medidas tomadas e a reportagem aguarda retorno.