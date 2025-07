Capotamento no centro de Varginha deixa uma mulher ferida

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um carro capotou depois de colidir com outro veículo no Centro de Varginha (MG), na região Sul, no fim da tarde deste sábado (05/07). Uma mulher de 53 anos ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos automóveis desrespeitou a placa de parada obrigatória entre as Ruas Rio de Janeiro e João Manoel Azze, o que levou à batida. Com o impacto, o segundo carro capotou deixando a mulher com ferimentos leves.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para o Hospital Humanitas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar, que esteve no local do acidente, para mais informações, e ainda não obteve resposta.

*Matéria em atualização