Homem é suspeito de ameaçar, abusar e levar ex-sogra para motel

A polícia procura o suspeito de abusar, ameaçar e levar a ex-sogra para um motel na madrugada deste sábado (5/7), no Bairro Floresta, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 47 anos, relatou que estava tomando cerveja em um bar no centro da cidade quando o ex-genro apareceu e ofereceu uma carona.

Por conhecer o homem, a mulher aceitou. Porém, dentro do carro, o ex-genro sacou uma arma de fogo e disse que iria levá-la a um lugar.

Durante o trajeto, o homem passou as mãos nos peitos, nas nádegas e nas pernas dela sem consentimento, de acordo com o relato da ex-sogra.

O suspeito parou em um motel. No interior do estabelecimento, os dois entraram em luta corporal. A gerente presenciou as agressões na escada para os quartos e, ao ameaçar chamar os seguranças, o homem fugiu. Funcionários do estabelecimento conseguiram anotar apenas alguns caracteres da placa do veículo usado pelo suspeito.

A mulher de 47 anos não soube passar mais informações sobre ele, apenas o primeiro nome. Ela não apresentava ferimentos e recusou atendimento médico.

Há câmeras de segurança no interior do motel, mas as imagens só poderão ser acessadas a partir de segunda-feira (7/7). O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.