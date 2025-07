Quatro pessoas são assassinadas em noite violenta em BH e Região

Dois homens e duas mulheres morreram em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, durante a noite dessa sexta-feira (4/7) e a madrugada deste sábado (5/7). Três casos foram registrados na capital, e um ocorreu em Santa Luzia.

No Bairro Serrano, na Pampulha, na capital, uma mulher, de 42 anos, foi assassinada a tiros na porta de casa, na última noite. Segundo o boletim de ocorrência, familiares relataram que a vítima foi chamada por dois homens em uma motocicleta. O garupa, que usava uma bolsa de entregas, atirou diversas vezes, e a dupla fugiu.

Ainda de acordo com a família da mulher, pouco antes do crime, o ex-marido tentou contato para entregar o filho do ex-casal, mas não conseguiu falar com ela. Ela e o homem tinham brigas fúteis e o ex-companheiro ficou sabendo do crime por telefone. Meia barra de cocaína foi apreendida na ocorrência.

No Serra, na Região Centro-Sul de BH, um motociclista, ainda não identificado, foi assassinado durante uma briga de trânsito na madrugada deste sábado. Segundo populares, a vítima se envolveu em uma batida com um carro HB20 preto.

Houve uma discussão entre os três ocupantes do carro e a vítima, e, depois que o motociclista exigiu ressarcimento pelos danos causados na moto, um dos passageiros sacou uma arma e atirou. O trio fugiu sentido Avenida dos Andradas.

Também no Serra, uma mulher, de 26 anos, foi morta a tiros no interior de um bar durante a madrugada. O suspeito do crime, de 29, é conhecido no meio policial por ser violento e envolvido com organização criminosa atuante no Aglomerado da Serra. A suspeita é a de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Até o momento, ninguém foi preso.

Santa Luzia

Já no Bairro Três Corações, em Santa Luzia, na Grande BH, um homem, também não identificado, foi encontrado morto em via pública, próximo a um bota-fora. A perícia foi acionada e identificou três disparos de arma de fogo nas costas, um nas nádegas e um na face da vítima.

Segundo o registro policial, o local é ermo, com pouca iluminação e sem casas próximas. O corpo foi removido para o IML.

Os quatro casos serão investigados pela Polícia Civil.