Suspeito morre durante operação policial contra o tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para apurar uma denúncia de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo terminou com um homem morto e dois policiais presos, na noite dessa quinta-feira (3/7), em Santa Luzia (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O suspeito foi socorrido, mas morreu dez minutos depois de dar entrada no hospital.

Rafael Augusto Soares Ferreira, de 26 anos, conhecido como “Fael”, foi baleado durante a ação do Grupo Especializado em Recobrimento (Geer) da PMMG no bairro Duquesa. Segundo os militares, ele era conhecido no meio policial, juntamente com a mãe e o irmão.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia anônima que afirmava que Rafael estava com drogas e uma arma de fogo em casa. O homem tentou fugir com uma sacola verde ao ver a chegada da viatura.

Durante a perseguição, ainda segundo o documento, o suspeito pulou muros e entrou pelos fundos da residência vizinha, da Rua Camomila, onde apontou uma pistola contra os militares. Eles alegam que deram ordens para que ele largasse a arma, mas não foram obedecidos. Diante do que classificaram como uma “agressão atual e injusta”, dispararam tiros.

Ferido, Rafael foi levado pelos próprios policiais até a UPA São Benedito, onde deu entrada às 20h04 com sinais vitais, mas morreu às 20h14.

A PM afirma que, no local onde o suspeito foi atingido, uma pistola calibre .380 com sete munições foi recolhida.

Após o confronto, o local foi preservado para perícia da Polícia Civil. Nos fundos do imóvel, de acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) localizou uma sacola com 124 pinos de cocaína e 80 buchas de maconha, recolhidas para análise.

As armas dos dois policiais que efetuaram os disparos foram recolhidas e estão à disposição da Justiça. Conforme os registros, um sargento atirou quatro vezes e um soldado, duas. Eles disseram que não tinham a intenção de matar Rafael e que atiraram para cessar a ameaça.

Segundo a polícia, o suspeito tem três passagens por tráfico de drogas, além de passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

A Corregedoria da PMMG foi acionada, mas não compareceu ao local. Os dois policiais foram conduzidos até o batalhão, onde o comando entendeu não ter havido indícios na ilegalidade da ação dos agentes públicos. Um inquérito policial militar foi aberto para apurar os fatos.

A ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia.