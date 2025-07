BH: integrante de grupo criminoso mata companheira em bar no Serra

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma mulher de 26 anos foi assassinada com um tiro na cabeça no interior de um bar no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (5/7).

Segundo o boletim de ocorrência, a dona do estabelecimento relatou que estava trabalhando no primeiro andar do bar quando a vítima e o companheiro se aproximaram e pediram para usar o banheiro.

Ela liberou o acesso do casal para o segundo andar, onde havia fila de pessoas para usar o sanitário.

Instantes depois, a dona do estabelecimento escutou barulhos de uma confusão e subiu para verificar a situação. Durante o trajeto, ouviu o som de disparo de arma de fogo, e diversas pessoas desceram correndo para fugir.

No andar de cima, a mulher encontrou a vítima desacordada e com um grande sangramento no pescoço.

Populares e testemunhas, que não quiseram se identificar, afirmaram que o casal começou a brigar por ciúmes, e, em determinado momento, o homem sacou uma arma e atirou contra a companheira.

O registro policial narra ainda que o suspeito, de 29 anos, é conhecido pelo apelido “De Fato”, envolvido em torturas e homicídios a pessoas que colaboram com a polícia e integrante da organização terrorista OPA, atuante no Aglomerado da Serra.

O suspeito tem passagens policiais por tortura, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, além de ser conhecido pelos militares por ser violento e temido por moradores do Aglomerado.

A polícia acredita que ele tem um alto cargo no grupo criminoso e é disciplinador da organização, fazendo parte do tribunal do crime com punições, torturas e mortes.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado. Até o momento, o suspeito não foi localizado.