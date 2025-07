BH: suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe é preso

Um homem de 20 anos foi preso no Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha. Ele é suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe. O caso aconteceu em 1º de julho, no Bairro Saudade, na Região Leste, mas a prisão foi realizada nesta sexta-feira (4/7). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem já tem outras passagens.

Conforme o boletim de ocorrência, na terça-feira (1/7), o suspeito agrediu a própria mãe durante uma discussão sobre a lentidão da internet na casa dela. Ele a xingou, disse que iria matá-la e, em seguida, saiu da residência.

Posteriormente, ele retornou à casa com uma arma de fogo e apontou para a mãe, sem efetuar disparos. Em seguida, tentou enforcar a vítima, agrediu-a com coronhadas na cabeça e a jogou no chão. Ela foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste. Com ferimentos profundos na cabeça, recebeu atendimento e foi encaminhada à Delegacia da Mulher.

Segundo a PM, a agressão só terminou quando o padrasto interveio. Mesmo assim, o suspeito ameaçou voltar ao local durante a noite e matar o casal, caso acionassem a polícia.

Após o registro do boletim de ocorrência, a PM cumpriu mandado de prisão por causa da agressão, que configura violência doméstica. As buscas foram ampliadas com apoio do sistema de inteligência da Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA).

Os militares localizaram o paradeiro do suspeito, que estava em um apartamento de um conhecido. Os policiais o abordaram e impediram que fugisse.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

Mulheres em situação de violência, em qualquer cidade de Minas Gerais, podem procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. O registro da ocorrência também pode ser feito on-line, por meio da Delegacia virtual. Outra opção é utilizar o aplicativo 'MG Mulher'.