Professora suspeita de agredir aluno autista de 4 anos é afastada da escola

Uma professora da rede municipal de Belo Horizonte foi suspensa das atividades e advertida administrativamente após agredir um aluno de 4 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O caso aconteceu na última sexta-feira (6/6), na Escola Municipal Santa Terezinha, na Região da Pampulha.

Contatada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou a agressão e informou que o caso foi encaminhado para a Corregedoria Geral do Município. "A equipe do Projeto PAS (psicólogo e assistente social) que atua na escola se colocou à disposição do estudante e da família, visando garantir seus direitos no ambiente escolar", informou o órgão.

No momento da ocorrência, o estudante estava agitado e teria tentado jogar o celular da educadora no chão. Diante disso, ela o teria agredido com dois tapas no ombro. O caso foi levado à direção da escola por uma monitora que presenciou a cena. A professora admitiu a conduta, que foi registrada em ata.

A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que orientou os pais do estudante a registrarem um Boletim de Ocorrência, o qual foi feito nessa segunda-feira (9/6).