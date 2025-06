Incêndio atinge área de parque estadual em BH

Um incêndio próximo à Avenida Lauro Soares, no Bairro Jardim dos Comerciários, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, chamou a atenção de quem estava nas redondezas durante a manhã desta terça-feira (10/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou em uma vegetação no Parque Estadual Serra Verde, próximo à Cidade Administrativa. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a administração do parque, que afirmou que o foco de incêndio começou às 11h, na parte mais alta da área verde. Ao longo da manhã, o fogo se espalhou.

Em um vídeo feito pela reportagem do EM, é possível ver uma fumaça escura próxima a uma área com muitas árvores.







Os bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas por volta das 13h15. Segundo a corporação, foram utilizados abafadores e bombas costais, equipamento utilizado para líquidos, como um pulverizador.



Uma equipe está monitorando o local para prevenir caso apareçam novos focos de incêndio no local ao longo do dia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino